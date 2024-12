Dal negozio solidale al presepe vivente, al via la campagna tende AVSI per il natale di Varese

Comincia il periodo natalizio della Campagna Tende AVSI 2024, che quest’anno porta il titolo “Educare è speranza”: la campagna organizzata dall’ong vuole sensibilizzare infatti l’opinione pubblica sull’importanza dell’educazione, un tema fondamentale anche in territori segnati da conflitti e difficoltà.

Tra le numerose iniziative spiccano eventi culturali, un negozio solidale ma soprattutto l’ormai tradizionale presepe vivente in San Vittore a Varese, il tutto a sostegno di sei progetti di aiuto internazionale che AVSI sta portando avanti in diverse aree del mondo.

DUE NUOVE TRADIZIONI: IL “TEMPORARY” SOLIDALE E IL PRESEPE VIVENTE

Innanzitutto, sabato 7 dicembre apre il negozio solidale AVSI, ormai una consuetudine per le festività: sarà in corso Matteotti 2 a Varese e rimarrà attivo fino a Natale. Qui c’è l’occasione per acquistare presepi provenienti da tutto il mondo e confezioni di marmellate “Il Dono”, realizzate in collaborazione con il Banco di Solidarietà Nonsolopane. Il negozio è uno degli appuntamenti principali per chi desidera fare acquisti natalizi solidali, e il ricavato è destinato a sostenere i progetti educativi promossi da AVSI in Italia e nel mondo.

Il 23 dicembre, attorno alla Basilica di San Vittore, si terrà invece il tradizionale Presepe Vivente. Un evento che coinvolge tutta la cittadinanza con una rappresentazione sacra che comincia nel primo pomeriggio ocn il “villaggio di Natale” e si concluderà nel tardo pomeriggio sul sagrato della Basilica, in una rappresentazione che vede la regia di Andrea Chiodi.

CONCERTI DI NATALE PER LA PACE

A completare il programma, sono previsti tre importanti appuntamenti che accompagneranno la preparazione al Natale: il 15 dicembre, alle 18.30, il Coro Verdemar si esibirà nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Voltorre di Gavirate, un concerto che aprirà la serie di eventi musicali in favore della campagna AVSI. Il 19 dicembre, sarà la volta della tradizionale serata dei cori varesini, che avrà luogo nella Basilica di San Vittore. Infine, il 21 dicembre, alle ore 21.00, il Coro Santa Maria del Monte si esibirà nella cripta della Brunella.

UNA CAMPAGNA PER SEI PROGETTI DI AIUTO INTERNAZIONALE

Le iniziative della campagna si inseriscono in un contesto di solidarietà internazionale: AVSI ha scelto di sostenere quest’anno sei importanti progetti che vanno a supportare le popolazioni più vulnerabili, in particolare in paesi dilaniati dalla guerra e da situazioni di difficoltà economica e sociale.

Due progetti riguardano la Terra Santa, dove AVSI sostiene i programmi educativi del Patriarcato di Gerusalemme, e il Libano, dove collabora con il Centro Fada2i nel sud del Paese, zona martoriata dai conflitti. Altri due progetti sono destinati al Camerun e all’Ecuador: il primo per il Centro Edimar che aiuta i giovani in difficoltà, il secondo per il sostegno ai rifugiati venezuelani attraverso la Fundacion Sembrar.

In Uganda, AVSI supporta le scuole Don Luigi Giussani e il progetto Meeting Point International, che offrono un’istruzione di qualità a centinaia di giovani. Infine, uno dei progetti coinvolge anche l’Italia, con il supporto al Centro Emmaus che accoglie chi fugge dalla guerra.

AVSI è una ONG che opera da cinquant’anni in 42 Paesi con 355 progetti attivi. Ogni anno aiuta oltre 8 milioni di persone e sostiene 21.093 bambini a distanza. Con oltre 2.000 volontari in Italia, l’organizzazione destina il 91% dei fondi raccolti alla realizzazione dei suoi progetti. Il suo impegno si fonda sulla convinzione che l’educazione sia uno strumento fondamentale per la pace e lo sviluppo sostenibile.