Dopo lo scontro nell’ultima seduta, stasera torna il Consiglio comunale a Gorla Minore

Sono passate solo poche settimane, ma dello scontro fra maggioranza e opposizione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale ancora si discute per le strade di Gorla.

Questa sera – 19 dicembre – il Consiglio si riunirà nuovamente per discutere – fra le altre cose – di bilancio, IMU e Piano di diritto allo studio. Come sarà il clima fra i due gruppi dopo quanto accaduto la scorsa volta?

IL GESTO SIMBOLICO DELL’OPPOSIZIONE

Durante la seduta dello scorso 27 novembre, arrivati al punto di discussione sul cambiamento dello statuto comunale, il gruppo di “Per una Comunità rinnovata” aveva scelto di compiere un gesto simbolico, dinanzi ai consiglieri di maggioranza e ai cittadini.

A esser criticata, la scelta di procedere con dei cambiamenti senza il coinvolgimento di tutto il Consiglio. Un atto che, secondo Lorvetti e i suoi, mancava di garbo istituzionale, perché di una importanza tale da necessitare un confronto fra tutte le parti.

Questo il testo che il capogruppo Martina Orlandi aveva letto:

«Non neghiamo di essere rimasti sorpresi da trovare questo punto all’ordine del giorno si tratta di un documento, lo statuto comunale, che rappresenta l’ossatura su cui si basa tutta l’amministrazione.

Quanto fatto ci pare una mancanza di garbo istituzionale, non chiediamo di creare una commissione ad hoc come abbiamo fatto noi tempo addietro, ma ci aspettavamo di essere coinvolti, interpellati in fase decisionale e di essere informati sul quanto stava accadendo. Dopotutto siamo l’espressione di una parte importante della comunità.

Si è parlato di convocare delle commissioni d’indagine che dovrebbero essere presiedute dalle minoranze, e anche per questo a maggior ragione avremmo dovuto essere informati. Anche per questo, per quanto condividiamo la possibilità di modificare lo statuto, non possiamo condividere, né accettare, che su un tema come questo si decida di escludere la minoranza. Il documento non è stato minimamente condiviso, cosa che riteniamo un atto politico grave, e per questo lasciamo la sala consigliare e non partecipiamo alla votazione».

Subito dopo il gesto della minoranza che, di fatto, non aveva partecipato al voto, ma soprattutto aveva voluto lanciare un messaggio a maggioranza e gorlesi, sule modalità di gestione di un argomento considerato così rilevante.

IL COMMENTO DEL SINDACO ERMONI

Non si era fatto attendere il commento della maggioranza, per voce del Primo cittadino Ermoni:

«Sul punto che riguardava la modifica dello Statuto, riteniamo frettoloso e incomprensibile il comportamento dell’oppoaizione, trattandosi solo di recepire la norma nazionale del TUEL nel ns Statuto. Cosa vorrebbero contestare? La legge nazionale?

Ad ogni modo, per educazione e rispetto della figura istituzionale che sta rispondendo alle domande poste dalla stessa opposizione, si aspettano i chiarimenti e poi si esce dall’aula, nella fase di voto.

Loro rappresentano 1.700 elettori ma il Sindaco rappresenta tutti i cittadini ed è grave che si siano posti con tali atteggiamenti verso le istituzioni. Se dopo l’elezione del nuovo coordinamento della lista “Per una comunità rinnovata“, il risultato è questo, che delusione. l nuovo che avanza….anzi arretra perché a finire sui giornali è sempre l’ex sindaco…non si capisce con quale ruolo. Fa ridere che poi, al punto successivo all’odg, che prevedeva l’aggiornamento del regolamento della Commissione paesaggistica secondo le leggi regionali, abbiano invece votato a favore. Il principio era lo stesso».

IL NUOVO CONSIGLIO, FRA BILANCIO E IMU

Dopo la turbolenta seduta di novembre, dunque, i consiglieri di maggioranza e opposizione si troveranno ancora a discutere del paese.

Questi i punti all’ordine del Giorno della seduta del 19 dicembre:

1. Lettura e approvazione Verbali seduta del 26.11.2024;

2. Ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 111 del giorno 29.11.2024, avente oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 n. 7 – variazione urgente”;

3. Revisore unico triennio 2025/2028 dal giorno 10.01.2025 al giorno 09.01.2028 compresi. Nomina dell’avente titolo e determinazione compenso;

4. Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2025 (L. 27 dicembre 2019, n.160);

5. Revisione periodica delle partecipazioni – art. 20 del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

6. Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati, approvazione della Nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

7. Approvazione Regolamento per l’adozione di aree verdi pubbliche;

8. Nomina commissione per la formazione e l’aggiornamento degli Elenchi dei Giudici Popolari;

9. Comunicazioni del Sindaco: approfondimenti Piano Diritto allo Studio

La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sul portale gorlaminore.consiglicloud.it