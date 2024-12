Due milioni per l’Ospedale di Luino, Pellicini: “Accolte le nostre richieste”

Grande soddisfazione per il deputato luinese Andrea Pellicini, che plaude alla decisione della giunta regionale di destinare due milioni di euro alle nuove sale operatorie dell’ospedale di Luino.

«Ha trovato quindi accoglimento una mia precisa richiesta formulata per iscritto all’Assessore Regionale Bertolaso alla fine del 2023, suggeritami dal primario del reparto di chirurgia Dottor Stefano Carini».

Per il deputato si tratta di «un intervento importantissimo che dimostra la volontà della Regione di continuare ad investire su questo ospedale, fondamentale per il nord della provincia di Varese. Non posso che ringraziare anche il direttore dell’azienda ospedaliera Dottor Giuseppe Micale che ha presentato il progetto – conclude il deputato – nonché i Consiglieri Regionali Luigi Zocchi e Giacomo Cosentino che, vivendo sul territorio e conoscendo l’unicità del nosocomio di Luino, lo hanno decisamente sostenuto».