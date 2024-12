Due Moto MV Agusta in regalo alla Polizia di Stato: a consegnarle l’AD della società

Grande evento oggi, nella storica Sala Mensa della Questura di Varese, «Tornata per un giorno alla sua iniziale funzione di sala delle adunanze» come hanno sottolineato in molti: MV Agusta, nella persona del suo Amministratore Delegato, Luca Martin, ha consegnato ufficialmente due moto del marchio personalizzate con la livrea della Polizia.

«È per me un orgoglio coniugare e rendere su strada il connubio tra tradizione artigiana e tecnologia», ha commentato il Questore Carlo Mazza. «Quello di oggi è un evento nato a margine dell’assemblea generale di Confindustria, organizzata proprio nella loro sede di Schiranna di MV – ha proseguito il Questore – quel giorno non potevo partecipare alla visita guidata, ma ho fissato un incontro per qualche giorno dopo. Sinceramente, approfittando della visita pensavo di chiedere, con un po’ di faccia tosta, delle moto in regalo. Ma in realtà non mi hanno neanche dato il tempo di farlo, perché durante la visita ci è stata da loro offerta la possibilità di riceverle. È stato un momento importante per incrementare il servizio con mezzi ben attrezzati e al passo con i tempi».

«Il controllo del territorio è di importanza capitale per la percezione di sicurezza da parte dei cittadini – ha sottolineato il vicequestore Francesco Pino nel presentarle – Le moto andranno ad affiancare nel servizio di controllo del territorio: specie in zone come l’area pedonale, il centro storico, il sacro monte, e durante la stagione estiva nel pattugliamento serale e notturno nel centro città. Un impiego importante sarà anche quello per furti e scippi, grazie alla loro agilità».

La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza, oltre che del Questore di Varese Carlo Mazza, anche di Luca Martin, amministratore delegato di MV Agusta: «Dopo tanti anni all’estero, mi hanno chiesto di tornare per rilanciare far crescere la MV Agusta, e sono qui sempre più determinato a fare questo – ha spiegato l’AD – Non ricordavo quanto fosse bella l’Italia e la fabbrica di Schiranna è davvero splendida. Siamo qui oggi perché vogliamo dimostrare che senza Varese non c’è MV Agusta, e senza MV Agusta non c’è Varese». Martin si è poi intrattenuto con i giornalisti sulla crisi di KTM e sui possibili riflessi su MV Agusta: «Vi invito settimana prossima in azienda, quando avremo più le idee chiare – Ha commentato l’AD – Nei momenti difficili bisogna tirar fuori l’orgoglio. Stiamo lavorando giorno e notte per far ripartire questa azienda, con o senza KTM»

Le moto regalate sono un connubio tra sicurezza e alta performance: «sviluppano 110 cavalli, noi le definiamo delle “moto da corsa sui tacchi a spillo”, sono leggere e maneggevoli – continua Martin – Una delle piu leggere sul mercato. Oltre a dare il contributo nel servizio di vigilanza, farà divertire i poliziotti che la useranno. la livrea della polizia è stata realizzata in maniera egregia, e non nasconde nulla dell’eleganza del mezzo»

L’evento ha visto anche la partecipazione di una leggenda del motociclismo, Giacomo Agostini, “Ago” che ha portato MV Agusta alla conquista di 15 campionati mondiali. «Io sono nato qui, motoristicamente parlando – Ha spiegato – Quando mi telefonò il Conte Agusta ero emozionatissimo. E lui mi ha messo alla prova: facendomi attendere, fingendo di dimenticarsi di me e “testando” all’autodromo di Monza la mia capacità di guidare le sue moto, quando io avevo già vinto due campionati italiani».