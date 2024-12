Il ricordo di Giulio Garti è vivo anche grazie alla “Via delle Api”

È anche nella Via delle Api che continuerà a vivere il varesino Giulio Garti. Scomparso nel 2014, Garti è stato una figura che ha saputo intrecciare passioni e dedizione in ogni ambito della sua vita. Dopo la pensione, trascorreva le sue giornate tra gli alveari, il teatro e la famiglia. Presidente della compagnia teatrale “Angiolo Orimbelli”, direttore responsabile della rivista “Apicoltura Varesina” e revisore dei conti dell’Associazione Apicoltori della Provincia, si è distinto per la sua capacità di unire competenza e umanità. Formato alla scuola del frate poeta Alfonso Crivelli, autore del celebre “Diventare Apicoltore” — rivisitato e ristampato poi dallo stesso Garti — Giulio ha saputo trasmettere con passione e rigore i valori che avevano segnato la sua vita.

Le arnie di Giulio erano immerse nel verde della sua residenza a Varese, nel “pratone delle api” di Ca’vrett, un luogo che sembrava modellato per accogliere la sua passione per l’apicoltura. Qui, tra un prato, un bosco e un orto di erbe aromatiche, si prendeva cura delle sue api con attenzione e rispetto. Non un padrone, ma un compagno che, come qualcuno ha detto, pareva comunicare con loro. La qualità del miele che produceva, riconosciuta e apprezzata, era il frutto del suo impegno e di un equilibrio perfetto tra natura e dedizione.

Ma l’apicoltura per Giulio non era solo un’attività personale. Ha promosso il gemellaggio con la Nigeria, collaborando con padre John Oyewole per adattare le tecniche di apicoltura alle esigenze locali, e con entusiasmo ha trasmesso le sue conoscenze ai più giovani, preoccupandosi di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle api per l’ambiente e per la vita di tutti.

La sua scomparsa ha rappresentato una grande perdita per chi lo conosceva, ma il ricordo di Giulio rimane vivo. A dieci anni dalla sua scomparsa, la moglie Mariella ha scelto di onorarne la memoria contribuendo in modo significativo al crowdfunding per il progetto “La Via delle Api”.

La Via delle Api è un percorso tematico e didattico che dalla stazione di Castronno condurrà fino al giardino di Materia, Spazio Libero di Varesenews: un’iniziativa che, come le api di Giulio, opererà in silenzio ma con determinazione, per costruire qualcosa di prezioso e duraturo