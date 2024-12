È morto Ugo Violini. Nel 2017 donò la sua collezione archeologica al museo di Angera

Si è spento ad Angera Ugo Violini. Molto conosciuto nella cittadina è ricordato anche per la donazione che nel 2017 fece a favore di tutta la collettività. In quell’anno decise di donare al Comune i reperti archeologici e alcuni documenti di proprietà della sua famiglia. La collezione donata al Museo, allora diretto da Cristina Miedico, comprendeva oggetti archeologici, angeresi e non solo, appartenuti al celebre archeologo Luigi Pigorini, avo del donatore. Dagli studi condotti su quella collezione e sui documenti del Pigorini stesso fu realizzato il volume “Riscopriamo Angera. La collezione Pigorini Violini Ceruti”, presentato per la prima volta al Museo delle Civiltà di Roma.

La sua epigrafe, pubblicata oggi, così recita:

A tutti quelli che mi hanno reso piacevole e interessante la vita Io, Ugo Violini, comunico che sono morto.

La mia vita lunghissima è stata di mio gradimento.

Il buon Dio mi ha trattato bene, e lo ringrazio. Ciao a tutti e anche a voi un grande grazie.

I funerali di Violini si terranno sabato 28 dicembre 2024, alle ore 11:00 alla Chiesa Parrocchiale di Angera.

Vai alla pagina delle necrologie di VareseNews