“E Venne in Fin Natale” con Betty e Chicco Colombo al Salone Motta di Varese

Il 22 dicembre 2024 alle ore 15:30, il Salone Motta di Varese ospiterà lo spettacolo natalizio intitolato “E Venne in Fin Natale”. Questo evento, dedicato a grandi e piccini, vedrà la partecipazione di Betty e Chicco Colombo, figure di spicco nel panorama del teatro di burattini e spettacoli per famiglie.

L’evento promette di regalare un pomeriggio all’insegna della magia del Natale, con una rappresentazione carica di atmosfera e creatività. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Varese Corsi, è un’ottima occasione per immergersi nella tradizione natalizia attraverso il teatro.

Le prenotazioni sono già aperte e si consiglia di riservare il proprio posto in anticipo visitando il sito dedicato all’evento tramite il seguente link:

Non perdete questa occasione per vivere un Natale in compagnia, tra teatro, storie e tradizione!