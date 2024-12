Emozioni, gol a grappoli, supplementare. E i Mastini vincono ancora

La serie di vittorie in campionato dei Mastini inizia ad assumere contorni mitologici. Come definire altrimenti il successo consecutivo numero 11, colto dai gialloneri a Feltre in una sfida che conta tantissimo ai fini della classifica e che mette il Varese nella condizione di puntare forte almeno sul terzo posto.

Al “Drio Le Rive” succede davvero di tutto: doppio vantaggio dei Mastini, poker consecutivo del Feltre, controsorpasso giallonero e Picchi che acciuffano la parità per il rotto della cuffia prima di arrendersi al supplementare alla rete decisiva di Marcello Borghi per il 6-7 finale. Tredici le reti segnate in tutto in una serata fatta di colpi di scena, capovolgimenti, gioco duro ma leale, tifo caldo sulle tribune.

A rendere ancora più notevole il successo del Varese ci sono le condizioni in cui i gialloneri sono scesi in pista: mancava l’allenatore Glavic, squalificato (al suo posto Matteo Malfatti), mancavano Piroso (squalificato), Perino (in nazionale), Fanelli, Allevato (infortunati) e Raimondi (indisponibile). Tre sole linee, con in porta di nuovo Matonti, e tanto coraggio premiato alla fine di un grande sforzo collettivo: sette gol con sette uomini diversi. Se non è gioco di squadra questo…

Con il successo di Feltre i gialloneri si portano a -1 dagli stessi Picchi ma con una partita in meno; l’Aosta a +4 è la prossima avversaria di Vanetti e compagni in una disfida che si preannuncia fin da ora rovente. L’incrocio è previsto per mercoledì (20,30) e c’è da aspettarsi un’altra nottata epica.

LA PARTITA

Il Feltre parte bene ma si fa sorprendere dopo quasi 8′ da Ghiglione che ribadisce in porta una respinta corta del portiere. Una brutta botta per i padroni di casa che 2′ subiscono il raddoppio per mano di Fornasetti che batte l’incerto Bortoli. Prima dell’intervallo però ecco la replica biancorossa: nel giro di 50″ segnano Foltin e Kadlec con quest’ultimo che sfrutta l’uomo in più: 2-2 perché Borghi e Ghiglione falliscono due grosse occasioni.

I primi 10′ della ripresa trascorrono senza reti, poi però il Feltre deborda: Lytvynov segna il vantaggio in superiorità numerica e poi, addirittura, Korkiakoski in contropiede batte Matonti in situazione di shorthand: 4-2. A questo punto la reazione lombarda è rabbiosa: Tilaro serve Mike Mazzacane che imbuca il 4-3, poi un’azione veloce nata da una respinta di Matonti permette a Pietro Borghi di segnare il pareggio. E a pochi secondi dalla sirena un tiro dalla blu di Schina perfora Bertoli per il 4-5.

Nel secondo intervallo coach Ekrt cambia portiere e inserisce Manfroi e per un po’ di tempo il gioco scorre senza reti. Al 50′ tocca a Franchini timbrare il cartellino con la rete del 4-6 ma, lo avrete capito, tutto deve ancora compiersi. Negli ultimi minuti di gara il Feltre segna due volte con Voulfson e Korkiakoski; nel mezzo realizza anche Ghiglione ma gli arbitri annullano con una decisione molto contestata dai gialloneri che, tra l’altro, frutta una superiorità per i veneti (e in quella circostanza arriva il 6-6).

L’overtime però ha vita breve: i Mastini hanno un buon piglio e dopo un minuto e mezzo chiudono i conti. L’azione decisiva nasce da Franchini, passa dal bastone di Marcello Borghi e termina con il disco che gonfia la rete alle spalle di Manfroi: Varese vince ancora, 6-7.