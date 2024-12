Fiamme in un capannone di Gallarate: un 65enne trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni

Intervento in forze di vigili del fuoco e soccorritori questa mattina per un incendio scoppiato in uno stabile industriale di Gallarate dove si registra un ferito grave. Si tratta di un capannone che ospita diversi depositi.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 di questa mattina, giovedì 5 dicembre, in via Cappuccini in uno spazio all’interno di un capannone. Sul posto sono accorse una squadra dei vigili del fuoco di Busto e Gallarate e un’ambulanza della croce rossa di Gallarate insieme ad un’automedica.

Secondo informazioni aggiornate alle ore 11 l’incendio sarebbe già stato circoscritto dagli operatori dei vigili del fuoco.

Nell’accaduto sarebbe rimasto ferito gravemente un uomo di 65 anni che ha riportato ustioni da fuoco di secondo grado al volto e agli arti superiori trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Gallarate.