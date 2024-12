Gustavo Rodriguez grave ma stabile al Niguarda, la figlia Cecilia: “Forza papà” Rodriguez grave ma stabile al Niguarda, la figlia Cecilia: “Forza papà”

Lo sguardo fiero e concentrato verso la mano della figlia. La cravatta, il colletto inamidato e il mazzetto di mughetti bianco all’occhiello. La foto di un momento felice. Oggi un’esortazione che suona come una preghiera: «Forza papà», l’augurio di ogni figlia, che Cecilia Rodriguez estende a suo padre Gustavo in ospedale al Niguarda dopo le ustioni di giovedì.

Gravi le condizioni, ma stabili: prognosi riservata. L’uomo, 65 anni era stato soccorso dal 118 dopo che i lavoratori degli spazi vicini al capannone affittato ad Arnate, Gallarate, per adibirlo a deposito avevano composto il numero unico di emergenza verso le 10. Un fumo acre, i segni dell’apertura delle porte di quel complesso artigianale di via Cappuccini vergati coi guanti dei vigili del fuoco e forse ancor prima dall’uomo uscito dallo stabilimento in fiamme coi vestiti semi carbonizzati rimasti sul posto. Poi l’intervento come si diceva dell’ambulanza e dell’automedica che prima hanno fatto tappa a Gallarate per rivolgersi i motori al «Grandi ustionati» di Milano.

Cecilia, figlia ultimogenita (1990), sorella di Belén e di Jeremias, già nel primo pomeriggio di giovedì aveva con un annuncio messo sul chi va là i suoi follower: era previsto il lancio di una linea di moda sfruttando proprio i social, lancio poi posticipato a data da destinarsi. Ancora la notizia non era stata data dai giornali, non era di dominio pubblico. Poi, venerdì, quel messaggio a cui amici e conoscenti so sono aggrappati, sperando che la preghiera di Cecilia si avveri: «Forza papà».

Sulle cause dell’incendio, sembra non esserci dubbio che si tratti di una fatto accidentale: procede nelle indagini la polizia di Stato di Gallarate che si servirà dei rilievi tecnici dei vigili del fuoco arrivati sul posto in forze con mezzi sia dai distaccamenti locali, sia da Varese.