Fiocco azzurro in Pallacanestro Varese, è nato Zayd Gray

Le buone notizie, per fortuna, non vengono mai da sole. Poche ore dopo la clamorosa vittoria contro Milano, in casa Pallacanestro Varese è stato il momento di un’altra festa: quella della nascita di Zayd Gray, secondogenito di Justin, ala biancorossa (foto di Mattia Martegani).

Ore davvero speciali quelle del giocatore della Openjobmetis che domenica – il giorno del derby – ha compiuto 29 anni ed è stato tra i migliori in campo. Un colpo di coda visto che fino a questo punto del campionato per Gray erano state più le ombre che le luci, anche se la società gli ha dato fiducia al punto di cedere Gabe Brown con cui condivideva il ruolo.

E così, dopo gli 11 punti con 3 rimbalzi, 2 assist e parecchia applicazione in difesa, Justin ha potuto fare festa con la moglie Flo per un motivo ancora più grande, la nascita del piccolo Zayd. E anche il club biancorosso gli ha tributato un omaggio sui propri profili social.