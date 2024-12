Floris: “Vittoria per i tifosi, 36 punti una bella base per il girone di ritorno”

VARESE – GOZZANO 2-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Io sono molto soddisfatto della partita perché abbiamo avuto gran parte del pallino del gioco per per la prima fase del primo tempo e poi c’è stato un po’ di indecisione che ha portato al loro gol. Siamo rimasti tranquilli, abbiamo continuato a giocare e poi nel secondo tempo con i cambi abbiamo dato una svolta, da lì abbiamo preso un po’ in campo e penso che ci sia stata una partita in pieno controllo. Oggi la partita comunque è stata contro una squadra forte, che non concede molto e sicuramente difficile da affrontare. Ma il Varese oggi ha dimostrato di avere la maturità giusta per vincere queste partite. Chi critica Banfi è un problema suo, io ho sempre detto che lo vorrei allenare in ogni squadra.

FLORIS 2: Se devo se devo fare un bilancio devo riallacciarmi a ciò che ci è successo in questi mesi. Io credo che in alcune società in alcune squadre guardando un po’ in giro nelle nelle situazioni in cui siamo capitati noi di vari infortuni si trovano in posizione in classifica ben peggiori. Bisogna fare i complimenti al Bra perché sta facendo un campionato straordinario, penso che siano loro che siano loro sopra le righe, ma noi stiamo facendo altrettanto bene. I 36 punti sono una bella base per fare per affrontare un giorno di ritorno. Sono soddisfatto anche dell’ambiente perché quello che si sta creando attorno: questa società stia lavorando nel migliore dei modi, poi noi ce la mettiamo tutta. Speriamo di raggiungere il nostro obiettivo. Sul mercato lascio parlare il direttore, ma sarei soddisfatto anche nel caso in cui non arrivasse nessun altro.

PAOLO VALAGUSSA (Centrocampista Varese): È stata una partita positiva da parte nostra. Abbiamo creato una buona mole di gioco ma ci siamo ritrovati sotto inaspettatamente. L’abbiamo ribaltata grazie al grande carattere e all’espulsione. Il girone di ritorno è un altro campionato: la classifica si spacca, le squadre sotto lottano per un punto ed è tutto differente. Dobbiamo guardare casa nostra, maturare giornata dopo giornata, prendere consapevolezza e fare il nostro. L’importante è che arrivano i tre

STEFANO BANFI (Attaccante Varrese): Il gol è stata una liberazione. Per un attaccante non è facile segnare per così tanto. Oggi però sono entrato con la testa giusta, ma come ho sempre fatto. La dedica per il gol va a tutti i tifosi. La palla è arrivata bene e non ci ho pensato molto c calciare.