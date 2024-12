Galimberti: “Favorevole alle zone rosse per potenziare i controlli”

“Sono favorevole al contenuto della circolare del Ministro dell’Interno in merito alle valutazioni in capo ai Prefetti di istituire zone rosse in cui potenziare i controlli. I Prefetti e le Forze dell’ordine hanno la massima competenza in materia di sicurezza e ordine pubblico, quindi ogni misura che aumenta il presidio ed il controllo non può che trovare il favore dei Sindaci e dei Comuni. Ho espresso al Prefetto Pasquariello l’apprezzamento per l’eventuale applicazione di questa iniziativa in alcune zone della città, e in altri centri della provincia di Varese, in cui si sono verificati gravi fatti contro persone e cose”. Così il sindaco di Varese Davide Galimberti in merito alla notizia relativa all’emanazione della Circolare sulla sicurezza del Ministro Piantedosi.