“Grazie all’oculista di turno in pronto soccorso a Busto Arsizio oggi posso ancora vedere”

Un dolore come non aveva mai provato prima. Si è svegliata nel cuore della notte: era domenica 8 dicembre e quelle fitte tra la radice del naso e l’orbita oculare la facevano davvero impazzire. Così Laura si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno: « Mi hanno fatto subito una tac per escludere problemi neurologici – ricorda – e poi mi hanno detto di rivolgermi velocemente al pronto soccorso di Busto Arsizio dove era attiva la guardia oculistica».

Laura viene, quindi, presa in carico dall’oculista reperibile: «Era un glaucoma e se non fosse stato per lui oggi avrei perso l’occhio». Grazie a quell’intervento tempestivo, puntuale, efficace oggi Laura sta recuperando piano piano la vista. Voglio ringraziare il medico, Michele Schmidt per la cortesia, la professionalità, l’impegno che mi ha dedicato. Per quattro ore ha eseguito il trattamento e poi mi ha fatto ritornare il giorno successivo per rifare ripetere il trattamento».

La gratitudine di Laura verso quel medico così professionale e gentile l’ha spinta a chiederci di pubblicare un ringraziamento pubblico, oltre a una preghiera: « Se avessi fatto i controlli non sarei arrivata a questo punto. Degli occhi ci occupiamo troppo poco. Bastano davvero pochi minuti per l’esame, ma sono fondamentali».