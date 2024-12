I Sindaci dei Ragazzi addobbano l’albero di Natale della Prefettura di Varese

Lunedì 16 dicembre, alle ore 10.00, la Prefettura di Varese ospiterà l’iniziativa “Addobba l’Albero di Natale in Prefettura”, organizzata dalla Rete Interistituzionale Provinciale dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCdR), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale.

I protagonisti indiscussi saranno i giovani “Sindaci dei Ragazzi” e le loro delegazioni, provenienti da tutti gli istituti scolastici aderenti alla Rete. Ogni scuola porterà con sé una pallina natalizia, decorata con simboli, disegni e messaggi che esprimono l’augurio per un futuro di pace e armonia.

L’albero di Natale, collocato nell’alloggio di rappresentanza della Prefettura, si trasformerà in un simbolo tangibile dell’impegno dei giovani per un mondo migliore. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per favorire l’incontro tra le istituzioni, i giovani e la comunità.

Saranno presenti il Prefetto, Salvatore Pasquariello, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, prof. Giuseppe Carcano, il docente Filippo Tomassello, referente della Rete CCdR, e la prof.ssa Lelia Mazzotta Natale, referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.