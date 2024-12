I sindaci dei ragazzi decorano l’albero della Prefettura

Il 16 dicembre scorso in Prefettura a Varese, si è svolta l’iniziativa “Addobba l’Albero di Natale in Prefettura”, promossa dalla Rete Interistituzionale Provinciale dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCdR) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale. L’evento ha visto protagonisti i giovani “Sindaci dei Ragazzi” e le loro delegazioni, provenienti da tutte le scuole aderenti alla Rete, che hanno decorato insieme l’albero di Natale istituzionale con simboli e messaggi di speranza. Ogni scuola ha partecipato con una pallina natalizia, decorata dai ragazzi con disegni, simboli e parole che esprimono il loro desiderio per un futuro di pace, armonia e solidarietà. Questo gesto di condivisione ha reso l’albero un simbolo tangibile dell’impegno delle giovani generazioni per un mondo migliore.

L’incontro è iniziato con i saluti istituzionali, seguiti dal breve discorso del Prefetto di Varese, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per l’impegno dei ragazzi nel farsi portavoce delle esigenze delle loro comunità scolastiche. “Il vostro entusiasmo e la vostra disponibilità sono un segno positivo di un impegno che speriamo possa proseguire nel tempo, trasformandosi in un contributo attivo per la collettività”, ha dichiarato il Prefetto, augurandosi che il loro coinvolgimento non resti circoscritto all’ambito scolastico, ma si estenda a tutte le sfere della vita civile.

Anche il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Carcano, hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa, apprezzando il ruolo dei giovani nella costruzione di una società più giusta e solidale. Entrambi hanno evidenziato come atti di partecipazione come quello di oggi contribuiscano a rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini, in particolare le nuove generazioni.

I ragazzi, uno dopo l’altro, si sono avvicendati nel posizionare la loro pallina sull’albero, che progressivamente è diventato un simbolo visibile dell’impegno per la pace, la solidarietà, l’amore e il rispetto. Ogni decorazione non era solo un semplice addobbo ma raccontava una storia, un’emozione, un desiderio: dai messaggi di pace alla solidarietà, fino al ricordo delle vittime di femminicidio, con un richiamo forte al rispetto delle donne.

Al termine dell’iniziativa, non sono mancate le tradizionali foto di gruppo, seguite da un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti. I ragazzi e i loro accompagnatori hanno poi avuto l’opportunità di partecipare a una visita guidata di villa Recalcati che ospita sia la Prefettura che la Provincia di Varese. Durante il tour, sono stati raccontati brevi cenni storici sul palazzo, che ha origine come villa nobiliare, successivamente trasformata in albergo e infine in sede istituzionale.