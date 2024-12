I treni soppressi per il 77% derivano da problemi di Trenord. “I dati di Regione smentiscono Fontana”

Le soppressioni dei treni, secondo i dati di Regione Lombardia, derivano in tre casi su quattro da problemi legati a Trenord (che gestisce i treni) e solo in un caso su quattro da problemi alle reti ferroviarie.

La questione viene sollevata dal consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che fa riferimento ai dati forniti da Regione Lombardia stessa: «Le soppressioni dei treni da gennaio a settembre del 2024 sono imputate per il 77% a Trenord e solo per il 21% ai gestori delle infrastrutture. Ancora peggio nel 2023 quando erano imputabili a Trenord per l’82% e nel 2022 per l’85%» dice il consigliere dem.

Ora: ai pendolari e ai viaggiatori occasionali poco importa di chi è la responsabilità dei problemi, quel che conta – nell’immediato, nella vita di ognuno – è che “salta” una corsa, si deve attendere un altro treno o bisogna inventarsi una soluzione diversa.

La lunga polemica della Regione con Rfi ed Fs

Certo c’è una questione invece di prospettive: dove stanno le criticità alla base di soppressioni e disservizi? Questo è il punto che solleva oggi Astuti. Ma in realtà è un tema che è la stessa giunta regionale ha evocato più volte in passato: in particolare l’assessora alle infrastrutture Claudia Maria Terzi (ma anche il presidente Attilio Fontana) hanno puntato il dito sui problemi che si presentavano sulla rete Rfi, del Gruppo Fs. Più volte c’è stata la sensazione che le giornate di guasti legate ad Rfi venissero denunciate da Terzi con più fermezza rispetto a quelle in cui i problemi erano sulla rete FerrovieNord o derivanti da problemi di Trenord. Tanto che in qualche caso Rfi-Gruppo Fs ha risposto anche con una inusitata fermezza.

Rfi e Gruppo Fs erano un tempo dipendenti dai governi di centrosinistra o tecnici a Roma, oggi dipendono dal governo di centrodestra (l’azionista delle Fs – per così dire – è Giancarlo Giorgetti, il ministro è Matteo Salvini) e la polemica verso la società “statale” si è un po’ attenuata, ma è comunque rimasta.

E in effetti i dati oggi ridimensionano il problema sulle rete. «Un quadro sconfortante- commenta Astuti – che smentisce completamente le affermazioni di Fontana e Lucente, che hanno sempre sostenuto che la causa delle soppressioni sono i problemi delle infrastrutture. Una falsità. Nonostante i tanti cantieri aperti quest’anno in Lombardia le soppressioni sono dovute a Trenord e non ad altro».

I treni soppressi per wc non funzionanti per vandalismo

Per Astuti invece i dati sono la conferma che i problemi in Lombardia siano da ricondurre al gestore, il che è vero in senso stretto, anche se va detto che non viene fornito un dato generale con cui confrontare le performance.

Un caso di vandalismo su convogli Trenord

Astuti poi sottolinea aspetti specifici: «A dir poco sconcertante l’analisi delle cause delle soppressioni nel 2024, che sono attribuite soprattutto alla mancata funzionalità dei Wc per atti vandalici, oltre che ai guasti dei treni o alla mancanza di convogli».