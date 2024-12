Il Centro Beccaria si allarga a Casbeno con una nuova area di 10 mila metri quadri

All’apertura del padiglione centrale, l’amministratore delegato del Gruppo Beccaria Claudio Pucci aveva lasciato intendere che ci sarebbero state altre novità. Un progetto in grande per riqualificare l’area intera a Casbeno.

In questi giorni le ruspe stanno completando l’opera di abbattimento della struttura che sorgeva proprio a lato del centro Beccaria, in via Marrone a Varese. Un’area di 10.000 metri quadrati con stabili un po’ diroccati che, fino a qualche anno fa ospitavano una falegnameria, un ambulatorio veterinario e una vendita di funghi e tartufi.

La proprietà immobiliare è stata acquistata l’estate scorsa dal gruppo Beccaria che, da tempo, sognava di allargarsi ulteriormente nello spazio dove si sono trasferiti nel settembre del 2016.

Cosa verrà realizzato con il nuovo progetto non è ancora chiaro. Il gruppo Beccaria sta dilagando con l’amministrazione di Varese per progettare il futuro di quest’area, definendo interventi compensativi nel quartiere di Casbeno.