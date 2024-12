Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica rafforza le misure per le festività

Il 22 dicembre si è tenuta, nella Sala Biblioteca della Prefettura di Varese, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Varese, Dott. Pasquariello, alla presenza del Presidente della Provincia, Dott. Magrini, del Sindaco di Varese, Avv. Galimberti, accompagnato dall’Assessore Catalano e dal Comandante della Polizia Locale Vegetti, del Questore Dott. Mazza, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Gagliardo, del Col. La Grua, in rappresentanza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Arch. Abate, del Direttore di 118-AREU Dott.ssa Campi e di vari Amministratori, Comandanti e Agenti delle Polizie Locali dei Comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno.

Com’è noto, nella serata del 20 dicembre scorso a Magdeburgo, nel Land della Sassonia – Anhalt in Germania, un’automobile lanciata contro la folla in un mercatino di Natale ha investito numerose persone e al momento il bilancio delle vittime è di almeno cinque morti e oltre duecento feriti. Come ufficialmente dichiarato dalle Autorità locali e dal Governo federale tedesco, il presunto responsabile sarebbe un medico saudita che lavorava nell’ospedale della città. Per precauzione e senza allarmismi, si è convenuto di rafforzare le misure di vigilanza e sicurezza già adottate in una precedente riunione del medesimo Comitato in vista delle festività natalizie, a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale ove vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, i siti che ospitano eventi di intrattenimento nonché gli obiettivi sensibili ed ogni altro sito ritenuto a rischio.

Per una completa ricognizione delle aree sensibili da sottoporre a dedicata vigilanza e controllo del territorio, il Prefetto ha inviato questa mattina una circolare a tutti i Sindaci della provincia invitandoli a trasmettere alla Questura di Varese ogni utile elemento informativo in proposito, che verrà poi discusso in un Tavolo Tecnico che sarà appositamente convocato domani dal Questore.