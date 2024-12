Il Distretto Due Laghi di Gavirate ha un nuovo consiglio direttivo: presidente è Paolo Mattioni

È stato nominato il nuovo consiglio direttivo del Distretto Due Laghi. Il successore alla presidenza di Marco Bioli è Paolo Mattioni, classe 1979, candidato non eletto alle ultime amministrative con la lista Gavirate in Comune, di professione consulente finanziario presso una banca di credito cooperativo.

Il Distretti del Commercio, lo ricordiamo, è una modalità di valorizzazione territoriale per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. I comuni partecipanti sono Gavirate che è capofila, Bardello con Malgesso e Bregano, Biandronno, Comerio e Travedona Monate.

In rappresentanza delle opposizioni in consiglio a Gavirate è stato indicato Lorenzo Pareschi, anche lui candidato non eletto con la lista Gavirate s’è Desta: è stato preferito al nome presentato da Vivere Gavirate, Enrico Forlini che aveva raccolto il consenso anche dei gruppi consiliari di opposizione nei Comuni di Bardello con Malgesso e Bregano e di Biandronno. Il sindaco Massimo Parola, nella delibera, ha spiegato che la scelta è avvenuta sul candidato più anziano come prevede il regolamento dato che « la “previa intesa” con gli altri Comuni sia un aspetto richiesto dallo statuto ma di per sé non vincolante dato che non appare verosimile che il mancato accordo anche di una forza di minoranza di uno degli enti che fanno parte del distretto possa influenzare la nomina del componente che viene designato dalle minoranze consiliari del Comune di Gavirate».

Per il Comune di Biandronno è stato nominato Alfonso Siracusa, per il Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, Emilio Di Donato, per l’Associazione di categoria Ascom, il sig. Luca Riccardi , per il Consorzio “Campo dei Fiori”, il sig. Marco Toffolo.

Il nuovo Consiglio Direttivo, durerà in carica per tre esercizi finanziari, a decorrere dalla data di accettazione della carica stessa. I componenti sono rieleggibili, per un massimo di due volte.