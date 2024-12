Il presepe vivente torna a Ranco: la tradizione rivive sul Lago Maggiore

Ranco si prepara ad accogliere il tradizionale presepe vivente, un evento organizzato dalla Pro Loco Ranco in collaborazione con la Comunità pastorale San Carlo Borromeo di Angera, Ranco e Taino. L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre in via Roma, accanto alla chiesa parrocchiale.

L’evento avrà inizio alle ore 15:00 con l’apertura della rappresentazione di Betlemme. I visitatori potranno assistere a scene di vita quotidiana e mestieri dell’epoca, riprodotti con fedeltà e attenzione ai dettagli.

Il presepe vivente si concluderà alle ore 18:00 con la scena finale, seguita da una merenda offerta a tutti i partecipanti.