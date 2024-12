Il sindaco di Induno Olona Giorgio Castelli ricoverato in ospedale

Il Comune di Induno Olona con una nota pubblicata sul proprio sito internet ha comunicato che si è reso necessario il ricovero in ospedale del sindaco Giorgio Castelli a causa di improvvisi problemi di salute.

«Le condizioni del sindaco sono tenute sotto osservazione dal personale sanitario e sono in costante miglioramento anche se richiederanno un periodo di riposo per permettere una ripresa fisica ottimale – si legge nella nota -. In ogni caso l’attività amministrativa del Comune di Induno Olona non subirà interruzioni e sarà portata avanti dalla giunta e dai consiglieri di maggioranza con il continuo confronto con il sindaco. L’amministrazione comunale augura al sindaco Castelli una pronta e rapida ripresa».