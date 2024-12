In arrivo la seduta-maratona del bilancio a Varese: il record di emendamenti quest’anno è per Boldetti, che ne presenta 22

(Nella foto: Luca Boldetti e Stefano Angei, i due principali protagonisti – insieme a Barbara Bison – degli emendamenti al prossimo bilancio)



E’ prevista per mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, a partire dalle 19.45 in Salone Estense, la seduta-maratona del bilancio del Comune di Varese.

Per questa occasione, sono quasi 50 gli emendamenti presentati, la maggior parte dei quali a capo di tre soli consiglieri: Stefano Angei, Barbara Bison (Lega) e Luca Boldetti (Polo delle libertà).

Ma se per i primi due si tratta “solo” di 10 emendamenti, il record quest’anno va a Luca Boldetti: il capogruppo del Polo delle Libertà ha infatti presentato 22 emendamenti al Bilancio di previsione 2025, concentrandosi su servizi sociali, la mobilità e l’ambiente.

«Ho presentato alcuni emendamenti al Bilancio di previsione per cercare di migliorarlo e di offrire il mio contributo per la città, considerando tutti i fattori in gioco: dalle ristrettezze economiche degli Enti locali alle priorità cui la realtà ci chiama – ha spiegato Boldetti – Non bastano, infatti, le grandi opere faraoniche che riempiono di cantieri Varese e creano continui disagi, ma serve attenzione alle cose quotidiane».

Gli emendamenti presentati dal consigliere riguardano principalmente l’area dei servizi sociali: «Aumentare i contributi per le associazioni del Terzo Settore e per gli oratori estivi, stanziare maggiori risorse per il sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale, incrementare la spesa per gli interventi in favore di disabili e anziani». Per finanziare queste proposte, Boldetti suggerisce «l’abolizione del Park&Bus e della sosta gratuita per auto elettriche e ibride».

«Ogni anno il Comune di Varese spende oltre centomila euro per il Park&Bus, oltre ai mancati introiti dovuti al pass per la sosta gratuita in favore di auto elettriche e plug-in hybrid: ad oggi ci sono 2.700 permessi validi, una enormità che penalizza anche le rotazioni nei parcheggi su strada, e l’eliminazione di questo pass garantirebbe quasi centomila euro di maggiori entrate al Comune. Se la coperta è corta, bisogna riflettere su queste cose e chiedersi quali siano le priorità».

Altre proposte includono una «Pulizia straordinaria dei tombini cittadini, la manutenzione delle strade bianche, l’attuazione del principio “consumo di suolo zero” nell’intervento previsto in via Piana di Luco a Bizzozero», e l’aumento di «fototrappole e cestini pubblici in città (anche per la raccolta delle deiezioni canine)». Inoltre, Boldetti propone «Maggiori risorse per la manutenzione delle palestre comunali e per la sicurezza ed il decoro in città.»

«Il problema di Varese – conclude Boldetti – è che ormai il Comune non si occupa più dei piccoli, o grandi, problemi quotidiani dei cittadini, ma pensa solo alle grandi opere legate al PNRR. Invece, bisogna tornare ad occuparsi anche delle cose “di tutti i giorni”: la pulizia dei tombini, l’attenzione al decoro e la cura dell’ambiente, senza dimenticare le persone bisognose o fragili e chi si prende cura di loro.»