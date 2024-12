Incidente all’incrocio tra via Vespucci e via Venegoni a Gallarate

Incidente stradale a Gallarate all’incrocio tra via Venegoni, via Vespucci-viale Lombardia e via Arconti, tra Sciarè e Cedrate: i soccorsi sono mobilitati in “codice rosso”.

Lo scontro ha coinvolto due auto, intorno alle 13.40 di oggi, lunedì 9 dicembre. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, due ambulanze dalla vicina sede della Croce Rossa Gallarate, un’automedica, oltre alla Polizia Locale cittadina.

Risultavano essere tre le persone coinvolte, ma solo due hanno avuto bisogno di cure: un ragazzo di vent’anni e una donna di 45 anni sono stati portati in ospedale in “codice giallo”, vale a dire feriti ma non in pericolo di vita.