Initolazione a Ramelli, l’Anpi di Busto Arsizio: “Ottenuto l’effetto opposto ai propositi della mozione”

Alla fine il Consiglio comunale di Busto Arsizio, con un voto di maggioranza (Fdi-Fi-Lega e Lista Antonelli tranne Alex Gorletta, ha deciso l’intitolazione di una struttura viaria nei pressi del Parco del Roccolo a Sergio Ramelli. Ottenendo il risultato opposto rispetto a quanto veniva auspicato nella mozione presentata e cioè superare la contrapposizione che quella stagione politica aveva partorito tra destra estrema e sinistra estrema.

Anpi, Volontari della Libertà e Amici di Angioletto lo ribadiscono in una nota inviata alla stampa alcuni giorni dopo il voto del consiglio comunale.

Di seguito il pensiero delle tre associazioni a riguardo: «Qui non è in discussione il rispetto per Sergio Ramelli e la condanna per l’estrema violenza subita, che colpì anche altri giovani dello stesso o di opposto colore politico e che fece tante vittime innocenti negli anni di piombo e dello stragismo. La maggioranza del Consiglio comunale non ha tenuto in alcun conto i suggerimenti venuti, fra l’altro, dalle Associazioni cittadine ANPI, FIVL, Amici di Angioletto ed è andata avanti sulla propria strada. Ha voluto assumere una scelta divisiva senza capire che su un argomento del genere è necessario agire per trovare soluzioni nelle quali l’intera collettività cittadina possa riconoscersi. Ha voluto riproporre la logica delle visioni unilaterali e delle contrapposizioni senza valorizzare il superamento delle violenze degli anni di piombo e delle stragi che le istituzioni democratiche hanno saputo garantire».