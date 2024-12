La brianzola Mimi conquista Napoli: è lei la vincitrice di XFactor 2024

Una ragazza di Usmate Velate ha espugnato Napoli: la diciassettenne dalla voce d’oro Mimi Caruso ha vinto l’edizione 2024 di XFactor. Unica concorrente rimasta nella squadra di Manuel Agnelli, ha sbaragliato con le sue interpretazioni gli altri finalisti, tutti del team Achille Lauro.

La finale è stata trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, con i 4 finalisti: Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti, tutti della squadra di Achille Lauro, e Mimi della squadra di Manuel Agnelli. Jake La Furia e Paola Iezzi, gli altri due giudici, sono rimasti senza concorrenti e hanno vissuto la finale “da spettatori”.

Tutti i 4 finalisti hanno potuto confrontarsi con i loro inediti: Per le Votives “Monster” brano dall’anima rock e moderna scritto da loro, per i Patagarri “Caravan” canzone da loro scritta dalle atmosfere balcaniche, per il giovanissimo Lorenzo Salvetti “Fa più rumore di mille concerti” brano da lui composto dal mood malinconico e romantico, come è sempre stato per lui in gara. L’unica a portare in finale un brano altrui è stata proprio Mimi, che con il suo “Dove si va” ha interpretato con la sua voce straordinaria un brano scritto per lei da Madame.

UNA FINALE GRANDIOSA, PER LA PRIMA VOLTA LIVE

La prima finale di XFactor in diretta da una piazza,”La prima di tutti gli XFactor del mondo” come ha ricordato Giorgia, è stata davvero scenografica: Piazza Plebiscito a Napoli colma di gente, decine di ballerini, persino i fuochi d’artificio. E poi: due superospiti buoni per tutte le generazioni, Robbie Willliams e Gigi D’Alessio, le esibizioni di Paola e Chiara, la comparsata di Antonino Cannavacciuolo, la presenza dei quattro giudici, quest’anno amatissimi. Tutto ha concorso a rendere questa finale davvero diversa dalle edizioni precedenti.

LE QUATTRO SORPRESE DELL’ULTIMA STAGIONE DI XFACTOR? I GIUDICI

L’edizione 2024 di XFactor ha rappresentato una rinascita per il talent: e la era rivelazione, oltre agli interpreti, è rappresentata dai giudici. Tutti alla loro prima esperienza, tranne il “veterano” Manuel Agnelli, hanno catturato fin da subito l’attenzione degli spettatori per spigliatezza ma soprattutto per buona educazione.

Questa stagione si è distinta per l’assenza di litigi o stranezze: competenti e affiatati, con Manuel Agnelli hanno “fatto squadra” Achille Lauro (Che si è rivelato un produttore attento ai gusti dei telespettatori, portando in finale tutta la squadra), Paola Iezzi (che si è definitivamente smarcata dall’immagine di “bellezza pop” rivelando una competenza notevole, una grande capacita di studiare e una vera passione per lo svedese, anche parlato) e Jake La Furia (La cui simpatia travolgente è stata alimentata anche da una buona dose di buon senso).

Insieme, hanno fatto la fortuna della trasmissione: la speranza è che siano confermati anche per l’anno prossimo.

UN’EDIZIONE DALLO STILE VARESINO

A dare un tocco tutto varesino all’edizione 2024 di XFactor è stata Daniela Graniero: la titolare del salone di parrucchieri, estetisti e make-up di via Orrigoni a Varese. Graniero è stata infatti riconfermata anche quest’anno come “official hair stylist” del programma. È a lei che artisti si sono affidati per prendersi cura al meglio delle loro acconciature.

Daniela Graniero – insieme al resto della squadra di Wella Professionals – ha messo in gioco tutta la sua esperienza per esaltare l’autenticità e le peculiarità di ciascun concorrente, aiutandoli ad affermare il proprio stile tanto attraverso le loro performance, quanto con le proprie chiome.

L’articolo è stato realizzato con la collaborazione di Daniela Graniero Hairstyle