Daniela Graniero, la parrucchiera varesina di X Factor

La parrucchiera di Varese Daniela Graniero è ritornata dietro le quinte di X Factor per dare il proprio tocco di stile alle acconciature dei concorrenti in gara.

Galleria fotografica Daniela Graniero, una parrucchiera di Varese dietro le quinte di X Factor 2024 4 di 6

Titolare del salone di parrucchieri, estetisti e make-up di via Orrigoni a Varese, Daniela Graniero è stata infatti riconfermata come “official hair stylist” dell’edizione 2024 del noto programma in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. (Qui la sua partecipazione all’edizione dell’anno scorso)

Graniero – insieme al resto della squadra di Wella Professionals – lavora per esaltare l’autenticità e le peculiarità di ciascun concorrente di questa edizione di X Factor, aiutandoli ad affermare il proprio stile sia attraverso le loro performance, sia con le loro chiome.

«Partecipare a questa edizione di X Factor – dichiara Daniela – è un’esperienza straordinaria. Ho avuto l’opportunità di vivere da vicino il fermento creativo e la passione che permeano il mondo della musica. Le ispirazioni che mi arrivano dai backstage si trasformano poi in idee nuove, che mi permettono di offrire alle clienti del salone esperienze uniche, valorizzando ogni giorno la loro bellezza».