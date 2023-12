Daniela Graniero, la parrucchiera delle star da Varese a X Factor

C’è anche un tocco varesino sul palco di X Factor. Alla grande squadra dietro al celebre talent show in onda su Sky e Tv8 appartiene infatti anche la parrucchiera di Varese Daniela Graniero. Sono sue le mani che durante le ultime edizioni si sono prese cura delle acconciature di giudici, ospiti e tanti giovani artisti pronti a diventare famosi.

Per i varesini, Daniela Graniero e il suo salone di parrucchieri, estetisti e make-up di via Orrigoni sono una vera istituzione: un punto di riferimento per lo stile da oltre 30 anni. Ma Daniela è ormai di casa anche dietro le quinte di X Factor, dove è stata invitata a lavorare già in diverse edizioni in quanto partner dello sponsor ufficiale del programma.

Tra coloro che nel corso degli anni sono passati dalla poltrona di Daniela ci sono stati i Måneskin, Leo Gassman e Donatella Rettore. Per l’edizione 2023, Daniela si occupata in particolare delle acconciature dei finalisti Maria Tomba, Il Solito Dandy e Moonet degli Stunt Pilots oltre a quelle dei semifinalisti Angelica e Settembre.