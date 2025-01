La Openjobmetis ha un avversario in più per la salvezza: John Egbunu

Nella corsa alla salvezza, la Openjobmetis ha un avversario in più. Una vecchia conoscenza, tra l’altro: Napoli ha infatti ingaggiato John Egbunu, il pivot nigeriano oggi 30enne che nel 2021 ha disputato due mezze stagioni a Varese.

Egbunu, che lo scorso anno aveva anche assaggiato l’Eurolega con l’Asvel Villeurbanne, stava giocando in Spagna al Rio Breogan ed è stato chiamato dalla società partenopea per sostituire Ben Bentil. A inizio stagione invece era stato per qualche tempo in Cina.

Napoli è una delle quattro squadre che formano il gruppo di coda in LBA con 8 punti, quattro in meno della squadra di Mandole: i biancoazzurri (che hanno in rosa anche Giovanni De Nicolao e Tomas Woldetensae) però si sono notevolmente rinforzati nell’ultimo periodo e l’arrivo del pivot è un ulteriore puntello per coach Giorgio Valli.

A Varese “Long John” arrivò nel febbraio 2021 per unirsi all’Openjobmetis in cui militavano Douglas e Scola (ancora giocatore), con Bulleri in panchina. Il suo apporto, pur con alti e bassi, fu importante per raggiungere una salvezza che a un certo punto pareva molto difficile.

Nell’estate successiva però il pivot volle partecipare alla Summer League, tornò a Varese con meno determinazione, fu poco incisivo e venne tagliato poco prima di Natale anche per comportamenti giudicati poco consoni in spogliatoio. Era, quella, comunque la squadra inizialmente affidata a Vertemati che venne in gran parte smontata e ricreata tra dicembre e gennaio e che poi si salvò con Roijakkers (e Seravalli) in panchina.