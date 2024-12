La compagnia dei Legnanesi compie 75 anni e torna in tour: ecco tutte le date da Lugano a Legnano

I Legnanesi tornano sui palcoscenici italiani con uno spettacolo inedito, Ricordati il bonsai, pronto a far divertire il pubblico con oltre 150 date in tutta Italia.

Questo nuovo capitolo della saga della famiglia Colombo, in arrivo al Teatro Repower di Assago, dal 30 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, segna anche un traguardo speciale: la stagione 2024/2025 celebra i 75 anni di carriera della compagnia, un anniversario che sottolinea l’inossidabile amore del pubblico verso la comicità e le tradizioni lombarde portate in scena da Teresa, Mabilia e Giovanni.

Foto sopra Nicola Bernardi

Reduci da una stagione straordinaria, che ha visto oltre 160.000 spettatori riempire i teatri italiani, I Legnanesi confermano il loro ruolo unico nel panorama teatrale grazie a una prosa originale, accompagnata da musiche vivaci e coreografie coloratissime.

Ricordati il bonsai, scritto da Mitia Del Brocco, porta con sé tutto il fascino della tradizione lombarda, ma con un tocco esotico e inaspettato, rendendolo uno spettacolo imperdibile per gli affezionati della compagnia e per chiunque voglia scoprire il teatro popolare italiano in una veste rinnovata. “Il Giappone ha una storia millenaria, ma al contempo è all’avanguardia nella tecnologia e nella cultura contemporanea – spiega Mitia – Per me, I Legnanesi rappresentano proprio questo dualismo: la famiglia Colombo incarna la tradizione popolare, ma con una modernità che li rende sempre attuali e riconoscibili anche nel mondo di oggi.” La scelta del Giappone è quindi una metafora: un viaggio tra opposti che si completano, in cui vecchio e nuovo trovano armonia e ironia.

La trama

La storia prende il via in un tranquillo cortile lombardo, dove i membri della famiglia Colombo, tra chiacchiere e pettegolezzi, vengono colti di sorpresa da una proposta inaspettata: l’amica Carmela chiede loro di recarsi in Giappone per prendersi cura di uno sconosciuto in cambio di una futura, cospicua eredità. È un invito che la famiglia non può rifiutare: onorare l’amicizia è importante, ma la possibilità di “diventare ricchi” rende il tutto ancora più allettante. Parte così una rocambolesca avventura che li porterà nel “Paese del Sol Levante”, dove si troveranno immersi in un mix di usanze, colori e tradizioni completamente diverse dalle loro.

In questa cornice orientale, la tenace e comica capofamiglia Teresa, la sfavillante Mabilia e il sottomesso Giovanni si ritrovano a fare i conti con una cultura tanto affascinante quanto complessa. Tra gag esilaranti e momenti di commozione, il viaggio diventa un’occasione di scoperta e riflessione per i personaggi, che si chiedono se la modernità e la lontananza possano davvero farli sentire a casa. Ma chi conosce bene i Colombo sa già quale sarà il richiamo irresistibile delle loro radici lombarde.

I PROTAGONISTI

Teresa (interpretata da Antonio Provasio): capofamiglia indiscussa, è la tipica donna di cortile, dal carattere forte e dominante. A tratti un po’ bisbetica e severa, ha però un cuore grande e generoso, sempre pronta ad aiutare le donne del suo cortile. Alle prese con un marito “avvinazzato e pigro” e una figlia “zitella e sognatrice”, Teresa è una donna che, nonostante le difficoltà, riesce sempre e comunque a tenere la famiglia unita e sulla retta via.

Mabilia (interpretata da Enrico Dalceri): figlia zitella di Teresa, incarna il cliché di un certo mondo femminile di provincia, dove l’apparenza è tutto. È una ragazza che sogna di emergere e diventare una soubrette, sempre al di sopra delle sue possibilità, ma incapace di staccarsi da mamma e papà. Mabilia, con la sua vanità e i suoi sogni di gloria, è un personaggio esilarante che strizza l’occhio al pubblico più giovane, rappresentando l’eterna lotta tra aspirazioni e realtà.

Giovanni (interpretato da Italo Giglioli): unico uomo del cortile, è costantemente ignorato e poco considerato sia dalla moglie che dalla figlia. La sua vita si divide tra casa, lavoro e osteria. Di poche parole, Giovanni è un personaggio inconfondibile, con il naso perennemente rosso e una camminata incerta, tipica di chi alza un po’ troppo il gomito. Con la sua semplicità e la sua ironia sottile, Giovanni è il simbolo dell’uomo comune, pacato e senza pretese.

NOVEMBRE 2024

14 NOVEMBRE: MESTRE @ TEATRO TONIOLO

17 NOVEMBRE: CONEGLIANO @ TEATRO ACCADEMIA

21 NOVEMBRE: SERIATE @ TEATRO GAVENAZZI

22 NOVEMBRE: SERIATE @ TEATRO GAVENAZZI

23 NOVEMBRE: VERBANIA @ TEATRO IL MAGGIORE

24 NOVEMBRE: FERRARA @ TEATRO NUOVO

28 NOVEMBRE: CINISELLO BALSAMO @ TEATRO PAX

29 NOVEMBRE: LOCARNO @ TEATRO PALAFEVI

30 NOVEMBRE: VILLA DI TIRANO @ SALA POLIFUNZIONALE

DICEMBRE 2024

1 DICEMBRE: PARMA @ AUDITORIUM PAGANINI

3 DICEMBRE: LEGNANO @ TEATRO GALLERIA

4 DICEMBRE: LEGNANO @ TEATRO GALLERIA

5 DICEMBRE: LEGNANO @ TEATRO GALLERIA

6 DICEMBRE: LEGNANO @ TEATRO GALLERIA

7 DICEMBRE: LEGNANO @ TEATRO GALLERIA

8 DICEMBRE: LEGNANO @ TEATRO GALLERIA

14 DICEMBRE: BOLOGNA @ TEATRO DUSE

15 DICEMBRE: BOLOGNA @ TEATRO DUSE

16 DICEMBRE: VARALLO @ TEATRO CIVICO

18 DICEMBRE: MANTOVA @ TEATRO SOCIALE

30 DICEMBRE: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

31 DICEMBRE: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

GENNAIO 2025

1 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

3 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

4 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

5 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

6 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

9 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

10 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

11 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

12 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

15 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

16 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

17 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

18 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

19 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

22 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

23 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

24 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

25 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

26 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

29 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

30 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

31 GENNAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

FEBBRAIO 2025

1 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

2 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

5 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

6 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

7 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

8 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

9 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

12 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

13 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

14 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

15 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

16 FEBBRAIO: ASSAGO @ TEATRO REPOWER

21 FEBBRAIO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

22 FEBBRAIO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

23 FEBBRAIO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

26 FEBBRAIO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

27 FEBBRAIO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

28 FEBBRAIO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

MARZO 2025

1 MARZO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

2 MARZO: SEREGNO @ TEATRO SAN ROCCO

6 MARZO: GALLARATE @ TEATRO CONDOMINIO

7 MARZO: GALLARATE @ TEATRO CONDOMINIO

8 MARZO: GALLARATE @ TEATRO CONDOMINIO

9 MARZO: GALLARATE @ TEATRO CONDOMINIO

13 MARZO: MONTAGNANA @ TEATRO BELLINI

14 MARZO: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE @ TEATRO SOCIALE

15 MARZO: CANNOBIO @ TEATRO COMUNALE

16 MARZO: CREMONA @ TEATRO PONCHIELLI

17 MARZO: CREMONA @ TEATRO PONCHIELLI

20 MARZO: BORGOMANERO @ TEATRO NUOVO

21 MARZO: VERCELLI @ TEATRO CIVICO DI VERCELLI

22 MARZO: CASALE MONFERRATO @ TEATRO MUNICIPALE

25 MARZO: BORGOSESIA @ PROLOCO

26 MARZO: MONZA @ TEATRO MANZONI MONZA

27 MARZO: SONDRIO @ TEATRO SOCIALE SONDRIO

28 MARZO: LUGANO @ TEATRO LAC

29 LUGANO @ TEATRO LAC

30 LUGANO @ TEATRO LAC

APRILE 2025

1 APRILE: VARESE @ TEATRO DI VARESE

2 APRILE: VARESE @ TEATRO DI VARESE

3 APRILE: VARESE @ TEATRO DI VARESE

4 APRILE: VARESE @ TEATRO DI VARESE

5 APRILE: VARESE @ TEATRO DI VARESE

6 APRILE: VARESE @ TEATRO DI VARESE

15 APRILE: BERGAMO @ TEATRO DONIZZETTI

16 APRILE: BERGAMO @ TEATRO DONIZZETTI

17 APRILE: BERGAMO @ TEATRO DONIZZETTI

30 APRILE: PAVIA @ TEATRO FRASCHINI PAVIA

MAGGIO

2 MAGGIO: CONCOREZZO @ TEATRO SAN LUIGI

3 MAGGIO: CONCOREZZO @ TEATRO SAN LUIGI

4 MAGGIO: CONCOREZZO @ TEATRO SAN LUIGI

8 MAGGIO: COMO @ TEATRO SOCIALE COMO

9 MAGGIO: COMO @ TEATRO SOCIALE COMO

10 MAGGIO: COMO @ TEATRO SOCIALE COMO

11 MAGGIO: COMO @ TEATRO SOCIALE COMO

14 MAGGIO: ROMA @ TEATRO OLIMPICO

16 MAGGIO: GENOVA @ POLITEAMA GENOVESE

17 MAGGIO: GENOVA @ POLITEAMA GENOVESE

20 MAGGIO: GARBAGNATE @ CINE TEATRO ITALIA

21 MAGGIO: LIMBIATE @ TEATRO COMUNALE LIMBIATE

23 MAGGIO: COGLIATE @ TEATRO FERRAROLI

24 MAGGIO: MODENA @ TEATRO STORCHI

30 MAGGIO: BUSTO ARSIZIO @ TEATRO SOCIALE

31 MAGGIO: BUSTO ARSIZIO @ TEATRO SOCIALE