La magia del Natale risuona a Caronno Varesino: un concerto in chiesa con Sophia Zanoletti

Sabato 21 dicembre 2024, le note del pianoforte riempiranno l’aria della Chiesa di San Vincenzo Martire a Caronno Varesino, regalando ai cittadini un’occasione speciale per condividere la gioia delle festività. Il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, sarà un momento di incontro e di calore, un’opportunità per lasciarsi avvolgere dalla musica e scambiarsi gli auguri in un’atmosfera di comunità e tradizione.

Protagonista della serata sarà la giovane pianista Sophia Zanoletti, che con la sua musica saprà emozionare e accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le grandi opere dei maestri della musica classica​

Classe 2001, Zanoletti ha iniziato lo studio del pianoforte e del violino in tenera età e ha proseguito la sua formazione con importanti Maestri come Roberto Plano, Paola Del Negro e Irene Veneziano. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti tra cui il 1° Premio al XIII Concorso “Giovani Musicisti” di Viterbo e il Premio Speciale “Giuseppina Manenti” al VI Concorso Bettinelli di Treviglio​.

Durante il concerto, Sophia Zanoletti eseguirà un programma raffinato e coinvolgente. La serata si aprirà con la Fantasia in Do maggiore, Op. 17 di Robert Schumann, seguita dalla Ballata N. 4 in Fa minore, Op. 52 di Fryderyk Chopin. Successivamente, proporrà la Sonata N. 1 in Fa minore, Op. 1 di Sergej Prokofiev. Il concerto si concluderà con il Notturno “Le Campane di Ginevra” di Franz Liszt e alcuni brani tratti da L’albero di Natale, S. 186, come “I Pastori al Presepio” e “Adeste Fideles”​.

La chiesa farà da sfondo a questa serata all’insegna della musica e della tradizione natalizia. Al termine del concerto, il pubblico è invitato a partecipare a un momento conviviale con un rinfresco nella Sala Consiliare del Comune, per scambiarsi gli auguri di Natale.