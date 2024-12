La malnatese Arianna Talamona protagonista su Rai1 per la Maratona Telethon

Non sono passati inosservati il sorriso e la determinazione di Arianna Talamona su Rai1. L’alteta paralimpica è stata intervistata nel corso della Maratona Teleton all’interno del programma “Da noi… a ruota libera” nel corso del quale ha raccontato la sua infanzia e il suo rapporto con lo sport, rilasciando anche una dichiarazione tutt’altro che banale sul mondo della disabilità.

«Io tengo moltissimo a questo messaggio – ha spiegato l’alteta della Polha -: se sono qua oggi è perché ho scelto di intraprendere una carriera da atleta che mi ha portato a fare esperienze uniche. Però quello per cui cerco di lavorare ogni giorno è far sì che le persone con disabilità non debbano per forza scegliere lo sport o essere eccezionali in qualcosa per vedersi riconosciute o serene, ma che possano effettivamente portare avanti carriere e vite semplici con tutti i diritti che meritiamo».