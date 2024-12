La notte porta la neve: “Sul Varesotto possibili nevicate fino a 400 metri di quota”

Il freddo di queste ultime ore porterà anche qualche nevicata. È la previsione della Protezione Civile regionale che ha emesso un bollettino meteo per analizzare l’evoluzione meteo nelle prossime ore, non escludendo nevicate sul Varesotto.

“Per la restante parte della giornata di sabato 7 -si legge- si attende un brusco calo della quota dello zero termico, più marcatamente sui settori della bassa pianura occidentale, Appennino e Prealpi occidentali. Da metà pomeriggio si prevede l’innesco delle prime deboli piogge sulla parte più occidentale al confine con il Piemonte, in estensione tra il tardo pomeriggio e inizio serata a tutta la Regione, generalmente di debole entità e relativamente più intense sui settori di pianura e parte delle Prealpi occidentali. Il limite delle nevicate, fino a metà serata, si attesterà attorno a 900-1000 metri sul comparto alpino e prealpino centro orientale, più basso sulla parte alpina e prealpina occidentale (Prealpi Varesine e Lariane occidentali) con limite in calo a circa 600-800 metri, mentre in Appennino la quota sarà a circa 800-1000 metri”.

Con il passare delle ore “il limite neve scenderà di quota e più sensibilmente in Appennino, dove le nevicate raggiungeranno quote collinari o di pianura nella parte adiacente dell’Oltrepò Pavese. Non esclusi fenomeni di pioggia congelata o pioggia mista a neve anche nella bassa pianura pavese e parte lodigiana, ma senza accumuli significativi; altrove la quota dello zero termico calerà meno marcatamente, con un limite delle nevicate in lieve flessione attorno a 400-700 metri su Prealpi Varesine e Lariane occidentali, a circa 600-800 metri più a Est, sebbene non si esclude un parziale interessamento anche delle zone di fondo valle seppur con accumuli poco significativi”.

Domenica 8 si aprirà poi con “piogge che insisteranno nella notte e nel corso della mattinata, moderate sulla parte centro orientale dei rilievi, della pianura e sull’Appennino, mentre risulteranno deboli sui settori occidentali e in esaurimento, sin dalla notte, sul Nordovest della Regione”. Con questo scenario il manto bianco più spesso si prevede sull’Appennino con circa 25 centimetri di neve, mentre sui settori alpini e prealpini orientali accumuli tra 10 e 20 cm con i valori più consistenti nelle zone al limite con il Trentino.

Nel Varesotto, quindi, non dovrebbe essere niente di più di un’imbiancata che però potrebbe continuare anche domenica dal momento che per il giorno dell’Immacolata “il limite delle nevicate in rialzo si manterrà in oscillazione tra 700 e 1000 metri”.