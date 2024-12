La Openjobmetis va al derby tra i contrasti interni ma c’è una Milano da affrontare uniti

Che derby sarebbe senza un corollario di polemiche, frizioni, attese, tensioni? Peccato solo che alla vigilia di Varese-Milano queste cose si concentrino – nella Città Giardino – tutte al proprio interno al posto di essere “riversate” in un confronto con i ricchissimi rivali di sempre. Insomma: a fiutare l’aria di questi giorni, pare che molti tifosi non aspettino altro che un derby Varese-Varese senza troppo interessarsi alla partita vera. Che per quanto sia una sfida durissima, resta la cosa più urgente e imminente.

Sulla carta, diciamolo subito, le possibilità di successo sono basse: l’EA7 di Ettore Messina, dopo un avvio di stagione complicato, è letteralmente decollata sia sul piano del gioco sia su quello dei risultati, soprattutto in Eurolega. In Serie A invece c’è stato qualche passaggio a vuoto che non fa scintillare più di tanto la classifica. L’arrivo di Mannion, carpito proprio a Varese (quasi superfluo ricordarlo) ha avuto effetti benefici sia sul playmaker sia sull’Olimpia, liberando Causeur nel ruolo di mitragliere dall’arco e favorendo la fluidità di gioco dei milanesi che hanno trovato un assetto calibrato con in campo due “lunghi-non-pivot” come Mirotic e Leday.

Ma citare quattro nomi, come nel paragrafo precedente, è riduttivo ben sapendo quanto sia lunga la panchina dell’EA7 su cui siedono tra gli altri, gli ex varesini Caruso (giocatore), Seravalli (allenatore), Acquati (medico) e Bianchi (fisioterapista). Tre ex vestono invece oggi il biancorosso con tonalità Openjobmetis e sono tutti molto attesi: Scola, Alviti e Sykes. Il patron argentino è tornato a parlare venerdì, capendo il momento di emergenza in campo e fuori, e bene ha fatto a prendere posizione contro le minacce, qualcosa che va oltre la semplice contestazione (che, invece, può avere cittadinanza). Ora però è evidente che dal parquet devono arrivare risposte importanti.

Alviti è una delle poche certezze positive mentre Sykes, per completare l’elenco, deve invece dare prova delle sue qualità. Il primo lampo con Venezia aveva fatto ben sperare, la partita di Cremona invece è stato un funerale (zero punti…), fors’anche condizionata da un guaio fisico che non aveva permesso al play di allenarsi come si deve. La settimana di Keifer è stata stavolta tranquilla e l’augurio è che il 31enne ritrovi quella verve e quelle qualità che lo avevano fatto arrivare a… Milano prima della pandemia.

E Mandole? L’allenatore non si è dimesso ed è anzi stato confermato da Scola (pardon: dai GM che rispondono a Scola). È chiaro che la partita con Milano conta fino a un certo punto per un eventuale giudizio sul coach e forse anche per questo si è preferito non mettere ulteriore pressione allo staff tecnico. Di certo, ci auguriamo che come ha promesso a Cremona abbia potuto far lavorare la squadra facendo capire ai giocatori “l’importanza della partita”. A maggior ragione perché di là c’è Milano, un’avversaria che fino a pochi anni fa (e senza le storture finanziarie causate dall’Eurolega) era comunque da affrontare a testa alta, con la voglia di strappare i due punti. Una partita da vivere in modo speciale sempre, magari remando tutti dalla stessa parte.

DIRETTAVN

La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì e dalle 16,15 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA (dopo 10 giornate): Trento 20; Trapani, V. Bologna, Brescia 16; Reggio Emilia 14; Milano 12; Trieste, Treviso, Tortona 10; Sassari, Venezia 8; Pistoia, Scafati 6; Cremona, VARESE 4, Napoli 0.