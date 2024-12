Trust e consorzio accanto alla Pallacanestro Varese: “Rispetto per chi fa le scelte e si mette in gioco”

A due giorni dal derby tra Openjobmetis ed EA7 Milano, il trust dei tifosi varesini e il consorzio “Varese nel Cuore” prendono posizione e lo fanno con un comunicato congiunto, mettendosi al fianco della Pallacanestro Varese. «Domenica ognuno di noi farà delle scelte e in base a quelle dichiareremo chi siamo, cosa amiamo e in cosa crediamo» scrivono l’associazione che raduna centinaia di tesserati e il gruppo di imprenditori che per anni ha retto le sorti del club cinque volte campione d’Europa.

La lettera spiega come i dubbi, la delusione e la frustrazione siano legittimi, visti i recenti risultati colti dalla squadra guidata da Herman Mandole. Ma allo stesso tempo chiede «rispetto delle persone, delle idee; di chi si assume responsabilmente dei rischi; di chi fa scelte, che si possono non condividere e che di per sè implicano la anche la possibilità di sbagliare; di chi si mette in gioco».

L’appello è rivolto ai tanti tifosi delusi, sia dalla classifica, sia dal gioco espresso dalla Openjobmetis sia dalla pessima prestazione di domenica scorsa a Cremona. La sconfitta del PalaRadi, umiliante nel modo e nel punteggio (-18, appena 60 punti realizzati), ha permesso alla Vanoli di raggiungere Varese in classifica e – di fatto – superarla per via dello scontro diretto. In questo modo i biancorossi sono diventati penultimi ed entrati in zona retrocessione insieme a Napoli.

Da più parti, in vista del derby con Milano, si sono registrate prese di posizione nel solco della contestazione a partire dagli ultras che hanno annunciato di non entrare in Curva Nord. Ma anche tra tanta gente che occupa altre porzioni di Masnago la voglie di fischiare è tanta. Di un possibile disamoramento ha parlato anche Luis Scola: «Se si liberano spazi facciamo venire qualche squadra di minibasket che sarà contenta di venire a sostenerci – ha detto el General – Ci sta che i tifosi siano dispiaciuti: a loro diciamo che chi ha la voglia di stringere i denti e lottare con noi è benvenuto. Chi invece non vuole venire perché la squadra sta andando male e il momento è negativo, nessun problema, è una decisione che ci sta».

IL COMUNICATO INTEGRALE

Appartenenza, Passione e Rispetto. Insieme.

Cari biancorossi,

percepiamo su più fronti un clima davvero tanto (troppo) teso… Dubbi, perplessità, frustrazione, delusione, rabbia e disillusione possono essere vissuti legittimi e non è certo nostra intenzione sindacare sulle emozioni, sui pensieri e sulle valutazioni di nessuno.

C’è però un punto su cui ci sembra necessario esprimerci e provare a fissare il limite, per evitare di trascendere, ma soprattutto per ribadire chi siamo e difendere la nostra identità soggettiva e valoriale.

La nostra appartenenza è segnata dalla passione per il basket e dall’amore per la Pallacanestro Varese. La nostra cultura è quella del RISPETTO: delle persone; delle idee; di chi si assume responsabilmente dei rischi; di chi fa scelte, che si possono non condividere e che di per sè implicano la anche la possibilità di sbagliare; di chi si mette in gioco per decidere e definire la direzione; di chi ha una sensibilità, un modo di essere e di comunicare diverso da ciò che sarebbe di nostro gradimento.

Concetto apparentemente semplice, ovvio, consolidato e scontato quello del rispetto… Che però, in certi momenti, sembra traballare e ha, secondo noi, bisogno di essere ribadito e “puntellato” come i muri delle case che subiscono scossoni.

Ognuno ha il diritto di essere chi è e di fare ciò che più sente lo rappresenti.

Ma, soprattutto nei momenti critici, sarebbe opportuno e necessario farlo con lucidità, riconoscendo il contesto, senza dimenticare chi siamo e quali sono i valori che orientano il nostro agire.

Questa domenica non sarà il banco di prova di una stagione, non sarà un punto di svolta, non sarà il momento in cui si definisce in modo irreversibile il nostro destino…

Sarà un’altra domenica in cui ciascuno di noi farà delle scelte e in cui, in base a ciò che faremo, dichiareremo chi siamo, cosa amiamo e in cosa crediamo.

Facciamolo insieme, unendo cuore e passione.