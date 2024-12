La Pasticceria SeM di Morazzone: innovazione e creatività per rendere speciale ogni festa

Una festa che si rispetti – che sia un matrimonio, un compleanno, una ricorrenza o un traguardo della propria vita – esige anche una torta (e un servizio) di gusto e qualità. Lo sanno bene Sara e Mariano della Pasticceria SeM di Morazzone che dal 2002 ogni giorno prepara alcuni dei dolci più apprezzati dai buongustai del Varesotto.

Il loro segreto? «Dinamicità e creatività». Selezionata dalla rivista Papillon e premiata da Gambero Rosso con l’assegnazione di “due torte”, la pasticceria artigianale di Via Per Caronno Varesino 53 non smette mai di sorprendere clienti nuovi e affezionati, offrendo continuamente creazioni ricercate a partire dalla “brioche del weekend”, che potete scoprire dalla loro pagina Instagram ogni venerdì.

La selezione di prelibatezze proposte da Sara e Mariano è infatti in continuo mutamento. Il motivo è semplice, come da loro spiegato: «La nostra pasticceria cerca il miglior bilanciamento possibile tra la territorialità – e dunque la qualità del prodotto locale e della sua tradizione – con la stagionalità, intesa sia come la freschezza degli ingredienti ma anche come le feste e le attività che si celebrano durante l’anno. Questa dinamicità ci porta a essere alla ricerca di idee sempre nuove per arrivare agli appuntamenti più importanti con dolci e torte in grado di coniugare tradizione e innovazione».

Il momento del dessert non può non essere la ciliegina sulla torta per la buona riuscita di un evento: una “regola d’oro” valida anche quest’anno a Glocal Buffet, la cena allestita durante il festival del giornalismo nella città giardino, dove la pasticceria SeM ha servito una speciale versione “baby” del Dolce Varese accompagnato da un biscotto di pastafrolla. Un mix appunto di tradizione e innovazione.

«Ci piaceva l’idea di dare valore a un dolce a volte criticato da alcuni per essere “troppo asciutto”. Quindi noi abbiamo voluto renderlo bello umido, piccolo, in una parola: buono. Accanto alla versione “baby” abbiamo proposto anche una versione “scomposta”, in un finger food. Riprendendo i singoli ingredienti – la farina di mais e quella di nocciole – abbiamo reso questa specialità una “bavarese al Dolce Varese”. Siamo molto soddisfatti dall’accoglienza e dal gradimento che hanno avuto queste versioni e dall’apprezzamento per il nostro Castagnaccio, un dolce più stagionale che avevamo pensato per gli intolleranti al glutine».

Proprio il Castagnaccio è una di quelle specialità della pasticceria SeM che è valsa la selezione su Papillon. «Insieme alla torte, negli ultimi anni la nostra pasticceria si è caratterizzata soprattutto per i lievitati, dalle colombe al panettone – realizzati per le grandi festività – passando per le brioche della colazione quotidiana». In vista delle festività ormai imminenti sono ben otto i diversi tipi di panettoni preparati da Sara e Mariano e disponibili dal 10 dicembre: della intramontabile versione “tradizionale” al goloso “panettone sacher”, passando per il “burrino” (burro di Normandia senza canditi e uvetta) e la rielaborazione del dolce meneghino che condivide il nome con la pasticceria: il panettone “SeM” (noci treviso, marroni e gocce di cioccolato 55%).

Da Sara e Mariano non solo è possibile ordinare torte e servizi di catering adeguati a ogni tipologia di ricorrenza, come spesso ha scelto anche VareseNews per i primi momenti in compagnia dei suoi lettori a Materia – ma è anche possibile effettuare tutti i giorni, ad eccezioni del martedì, una “colazione espressa”, con servizio di caffetteria a partire dalle 7:30, nella veranda della pasticceria, rispettando dunque la filosofia di dinamicità che contraddistingue le creazioni di Sara e Mariano.