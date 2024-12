“”La salute è un bene universale”: Natale di solidarietà all’ospedale di Varese

«Ci aspetta un 2025 impegnativo con la messa in rete della case di comunità, la prima a breve sarà aperta nel Verbano. Da questo binomio ospedali-territorio una svolta importante per la sanità lombarda» Sono queste le parole del direttore generale di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale alla festa natalizia con medici, infermieri e volontari organizzata dalla Fondazione Circolo della Bontà con il Cral nella hall dell’ ospedale di Varese al termine della messa celebrata da don Angelo nella chiesa del monoblocco.

Asst-Sette Laghi ha 5300 addetti e governa sei ospedali: per dimensioni è la seconda a livello regionale. Nel saluto di Gianni Spartà, presidente della Fondazione CdB l’auspicio che il servizio sanitario pubblico sia difeso con convinzione dal nostro Paese: «La salute è un bene universale, protetto dalla Costituzione. L’assistenza garantita a tutti rappresenta il vanto dell’Italia. La situazione cambierà per l’esigenza di migliorarci, ma l’alternativa non può essere l’altro sistema spietato e ingiusto delle cure a pagamento. Non moriremo americani. Questo è l’augurio che dobbiamo scambiarci oggi, esprimendo vicinanza affettuosa a tutti i nostri pazienti e a coloro che li curano».

La festa è stata chiusa con un bellissimo momento musicale offerto da Damiano, un ex giovane paziente che frequenta abitualmente il pianoforte del Circolo della Bontà nella hall del Circolo.