La tombolata di Natale all’Alzheimer Cafè di Luino per augurare a tutti pace e serenità

Quest’anno l’incontro di Natale dell’Alzheimer Cafè di Luino si è svolto nel salone Valcavi della Fondazione Mons. Comi, regalando a tutti i presenti un’occasione speciale per scambiarsi gli auguri e concludere l’anno con una vivace tombolata. L’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente dall’attesa per i numerosi premi distribuiti ad ogni ambo, terna, quaterna, cinquina e, naturalmente, alla tombola finale.

L’evento è stato anche un prezioso momento di incontro e condivisione, arricchito dalla partecipazione degli ospiti del Centro Diurno Integrato, che si sono uniti con entusiasmo alla tombolata. In apertura, il presidente della Fondazione Mons. Comi, Gianfranco Malagola, ha rivolto un caloroso augurio natalizio ai familiari e ai loro cari, sottolineando con soddisfazione il secondo anno di attività dell’Alzheimer Cafè e anticipando le nuove iniziative, come la musicoterapia e la pet therapy, che arricchiranno il programma nel 2025.

Il Direttore Generale, Fausto Turci, ha poi ringraziato Isabella Santulli per l’ottima e puntuale gestione del progetto, l’educatrice Francesca Carsana e la psicologa Chiara Sbrizzi per l’impegno e la passione profusa in questi anni nella gestione dell’Alzheimer Cafè che ha dato veramente un grande aiuto alle famiglie con malati di Alzheimer, creando un luogo ove i familiari si possono incontrare per trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto, mentre i loro cari affetti dall’Alzheimer partecipano ad attività ludiche e terapeutiche grazie all’aiuto delle tante volontarie che con entusiasmo e passione aiutano questo progetto.

Anche il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, è intervenuto per ribadire l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel progetto dell’Alzheimer Cafè e per augurare a tutti un felice Natale. L’esperienza dell’Alzheimer Cafè di Luino è iniziata il 23 ottobre 2023 grazie ad una iniziativa promossa dall’Ambito di Luino del Piano di Zona, dal Comune di Luino e gestita dalla Fondazione Mons. Comi in collaborazione con l’Associazione Varese Alzheimer; si svolge nel pomeriggio del lunedì, ogni due settimane, nello splendido complesso di Villa Hussy a Luino.

L’Alzheimer Cafè si inserisce in una sempre maggiore attenzione che la Fondazione Mons. Comi sta dedicando alla lotta contro l’Alzheimer: il 21 settembre è stato inaugurato il Polo per la Cura delle Demenze che porterà molte innovazioni nella cura di questa malattia.

Per partecipare all’Alzheimer Cafè, sia come famigliari che come volontari, si può contattare l’Ufficio Accoglienza della Fondazione Mons. Comi nella persona della Sig.ra Isabella Santulli: tel.0332/542345; mail: i.santulli@fondazionecomi.it, che coordina il progetto dell’Alzheimer Cafè.