L’arcivescovo Delpini visita il presepe luminoso di Sesona

Anche l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha visitato il presepe luminoso di Sesona. Il pomeriggio della vigilia di Natale, Delpini è arrivato nella frazione di Vergiate per ammirare e benedire l’istallazione realizzata da Luciano Bacchi nel cortile della casa di famiglia in via Brolo 2.

Galleria fotografica Il presepe luminoso di Sesona accende lo spirito del Natale 4 di 7

Composta da oltre 300 sagome in legno dipinte con una vernice speciale in grado di illuminarsi di mille colori sotto la luce delle lampade Uv, il presepe accoglie centinaia di visitatori da tutta la provincia e non solo ogni Natale. Una bella tradizione (apprezzata soprattutto dai più piccoli) che Luciano Bacchi insieme alla sua famiglia si impegna a rinnovare anno dopo anno. (Ecco l’articolo con tutte le informazioni per visitare il presepe)

«Benedico le persone che hanno fatto questo presepe – ha detto l’arcivescovo Delpini -, benedico il luogo di questo presepe, benedico tutti i visitatori, benedico tutto il paese e grazie del messaggio evangelico che trasmettete».

«Siamo stati contenti per questa visita – ha commentato la famiglia di Luciano Bacchi -. È stata un bel regalo di Natale, che ci fa piacere condividere con tutti».