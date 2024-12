Le toghe di Varese in festa per Natale e per i 100 anni dell’avvocato Ferruccio Zuccaro

Non è solo la pergamena a dire che è il numero uno, dal momento che a ricordarglielo sono stati i tanti colleghi più giovani, un applauso a scena aperta così da rendere omaggio all’avvocato Ferruccio Zuccaro, classe 1924, cento anni compiuti a luglio e festeggiati dall’Ordine degli avvocati in un martedì festoso per l’avvicinarsi del Natale.

Il decano dei giuristi varesini, noto legale del foro è stato salutato con grande trasporto da civilisti, penalisti, personale amministrativo del tribunale, dal Presidente Cesare Tacconi e dal procuratore della repubblica Antonio Gustapane: la cerimonia nel grande atrio di palazzo di giustizia organizzata dall’ordine degli avvocati di Varese, ha seguito la messa alla chiesa di San Martino che si affaccia proprio sulla piazza Cacciatori delle Alpi e che ha preceduto un sobrio brindisi con panettone e pandoro.

Carlo Battipede, presidente del’Ordine forense, ha voluto abbracciare i parenti dei colleghi che sono mancati, ricordando il loro impegno per la collettività e augurando le migliori feste ai presenti. Particolarmente applaudito il coro “Giuste Note” (al quale partecipano anche alcune toghe del tribunale varesino) che si sono distinte per bravura e qualità canore nei diversi motivi musicali affrontati e accompagnati con strumenti.