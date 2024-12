Luigina Guasti riconfermata direttrice del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università dell’Insubria

Luigina Guasti è stata riconfermata direttrice del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università dell’Insubria per un nuovo triennio, che avrà ufficialmente inizio il 5 febbraio 2025. Professoressa di medicina interna e responsabile del reparto di geriatria dell’Asst dei Sette Laghi, Guasti è anche presidente del Council for cardiology practice della Società europea di cardiologia, che con il suo contributo a settembre ha pubblicato le nuove Linee guida per la gestione della fibrillazione atriale.

«Sono molto contenta e ringrazio tutti per la fiducia accordatami – commenta Luigina Guasti –, sono onorata che il Consiglio mi abbia affidato ancora per i prossimi tre anni la possibilità di migliorare il Dipartimento di Medicina e chirurgia, con il supporto e l’aiuto attivo di tutti. Il Dipartimento di Medicina e chirurgia è composto da gruppi di lavoro di eccellenza, con una vocazione verso la ricerca traslazionale che unisce le attività scientifiche cliniche e di base, come è ben evidenziato anche dai Centri di ricerca afferenti. Con il sostegno della nuova governance di ateneo, siamo convinti di riuscire a delineare al meglio la struttura e le attività del dipartimento per proseguire nell’attività di rinnovamento basato sulla condivisione. Cercheremo di sostenere le attività scientifiche dei membri del Consiglio come nel precedente mandato, durante il quale abbiamo avviato un lavoro di valutazione condivisa degli articoli scientifici e abbiamo supportato la ricerca con acquisti e aggiornamenti di piccole attrezzature utili».

Il 10 dicembre nella sede universitaria di Villa Toeplitz si terrà la Giornata scientifica 2024 del Dipartimento di Medicina e chirurgia, aperta al pubblico, durante la quale alcuni gruppi presenteranno le proprie linee di ricerca, in un’ottica di confronto e sinergia interuniversitaria, e presentando alla popolazione interessata alcune delle attività scientifiche e cliniche che si attuano nel dipartimento.