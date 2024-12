Mornago festeggia i 102 anni del suo “medico condotto”, Enrico Vigilante

Il Comune di Mornago ha festeggiato i centodue anni del suo storico medico di base, il dottor Enrico Vigilante.

Il sindaco, Davide Tamborini, il corpo musicale Mornaghese con il presidente Giuseppe Daverio, l’ex senatore Giuseppe Leoni hanno voluto celebrare questo importante traguardo, sabato 14 dicembre, con una sorpresa musicale.

Nato a San Marco in Lamis il 10 dicembre 1922, laureato alla facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Pavia l’11 novembre 1949, nel 1950 fu medico assistente all’ospedale Filippo del Ponte di Varese e poco dopo, venne inviato d’urgenza nel Comune di Mornago in quanto rimasto senza medico condotto.

Nel comune operò giorno e notte fino al 1992 quale medico condotto e ufficiale sanitario. Tra le altre mansioni, occupò la presidenza dell’Associazione Medici Condotti di Varese e la Vice Presidenza dell’Ordine Provinciale Medici di Varese. Fu inoltre componente del Consiglio Nazionale dei Medici Condotti a Roma.

«È sempre un privilegio essere invitato dai cittadini a condividere qualche frammento della loro esistenza- dichiara il sindaco Tamborini Davide – Il dottor Enrico Vigilante ha ininterrottamente svolto la sua professione di medico condotto più come una missione che come un lavoro. Il “dottor” si occupava di tutto dalle ricette, alla cura dei denti a mettere i punti per le ferite più profonde. Uomo loquace, sorridente, pieno di ricordi e di aneddoti, positivo e commosso dell’affetto e della vicinanza dei suoi cari. È il caso di dirlo: 102 anni e una “ricetta” segreta per tanta vitalità ! ». Auguri, caro dottor Vigilante da tutta la comunità Mornaghese