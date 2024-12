Morta dopo 6 giorni in ospedale la 79enne travolta da un’auto a Castellanza

Non ce l’ha fatta Francesca Meggiolaro, 79 anni. Dopo sei giorni di ricovero in ospedale è deceduta venerdì 27 dicembre. Era stata portata in ospedale a Legnano lo scorso 21 dicembre dopo essere stata travolta da un’auto a Castellanza, a pochi passi da casa sua, mentre attraversava l’incrocio tra viale Lombardia e via San Carlo.

La famiglia ha deciso per la donazione degli organi. Il conducente del veicolo è ora indagato con l’accusa di omicidio stradale. Procede la Polizia Locale di Castellanza che ha rilevato l’incidente nella mattinata del 21 dicembre.