Mostre e musei da vedere durante le feste

Durante le festività le città si vestono a festa e i musei e le mostre diventano luoghi magici dove scoprire bellezza e cultura. Un’occasione unica per immergersi in capolavori d’arte, esposizioni tematiche e percorsi interattivi, perfetti per grandi e piccoli. Regalati un momento nell’arte con una visita a mostre e musei. Ecco alcuni suggerimenti a Varese e fuori porta.

VARESE VILLA PANZA – Una grande opera riempie la scuderia grande di villa Panza: “La condizione del desiderio” di Arcangelo Sassolino. L’opera monumentale è certamente fuori dall’ordinario. Le sue dimensioni e la sua dinamicità la rendono una installazione più che una scultura, tutta da vedere – Le informazioni

Aperture straordinarie 31 dicembre (10-18) e 6 gennaio (10-18). Il Museo resterà chiuso 1° gennaio.

VARESE CASTELLO DI MASNAGO – La “Tamar svelata” al Castello di Masnago: il capolavoro di Hayez in mostra per tutto l’inverno. Il nuovo allestimento è a cura dell’architetta Valeria Marinoni e la valorizzazione del dipinto è a cura di Serena Contini. Sarà visibile almeno fino al mese di marzo – Le informazioni

Aperture straordinarie 31 dicembre (9:30-12:30) e 6 gennaio. Il Museo resterà chiuso 1° gennaio.

SACRO MONTE MUSEO BAROFFIO – Museo Baroffio. Grazie alla donazione di Giuseppe Baroffio Dall’Aglio (, alla cui generosità si deve la costruzione della sede attuale (1932 – 1936), e a successive minori donazioni, il patrimonio del Museo si è arricchito di una vasta quadreria, con dipinti dal XV al XVIII secolo. Il nucleo più significativo, sia per quantità che per qualità, è costituito da opere fiamminghe e olandesi, anche se non mancano autorevoli pittori lombardi ed emiliani, quali Camillo Procaccini, Girolamo Chignoli, Bartolomeo Schedoni, Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, Pietro Antonio Magatti, Giuseppe Antonio Petrini, Federico Faruffini.Apertura natalizia dall’8 dicembre all’8 gennaio – Le informazioni

SACRO MONTE CASA MUSEO LUDOVICO POGLIAGHI – Casa Ludovico Poghliaghi è un ambiente antico, curioso, suggestivo e godere dello splendido panorama che, nei giorni limpidi, permette di vedere il Duomo di Milano e la sua guglia maggiore. Fu progettata e costruita ex novo dallo stesso Pogliaghi, ed espone la sua collezione di opere d’arte comprendente reperti archeologici, pitture e sculture databili tra il Rinascimento e l’epoca barocca e bozzetti, gessi, disegni dell’artista stesso- – Le informazioni

GALLARATE MUSEO MA*GA – L’arte in casa: al museo Maga di Gallarate due mostre per raccontare il design

“Arte e design. Design è arte” e Hyperdesign sono i due percorsi che accompagneranno dal 13 ottobre 2024 al 5 marzo 2025, tra retrospettiva storica e nuove ricerche – Le informazioni

Aperture straordinarie 31 dicembre (10-14) e 6 gennaio (11-19). Il Museo resterà chiuso 1° gennaio.

CASTIGLIONE OLONA MUSEO DELLA COLLEGIATA – Il Museo della Collegiata presenta fino al 25 gennaio 2025 l’Adorazione del bambino di Biagio D’Antonio Tucci, in prestito da un collezionista privato. La mostra rinnova la tradizione natalizia di un’opera speciale ospite, in dialogo con il patrimonio artistico del complesso monumentale, nel suo Sesto centenario. Il tondo di Biagio d’Antonio trova straordinaria collocazione sotto alla volta con la Natività affrescata in Collegiata da Masolino – Le informazioni

Orari speciali natalizi Lunedì 6 gennaio 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00. Chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio

LAVENO MOMBELLO MIDEC – Al Midec di Laveno un viaggio attraverso la ceramica e la Natività con opere di artisti storici e contemporanei. In occasione delle festività natalizie, il MIDEC allestisce una articolata proposta di “presepi”. Dal 30 novembre al 6 gennaio – Le informazioni

Orario dal 6 dicembre al 6 gennaio mer-gio 10-13 / ven-sab-dom 10-13 / 15-18

MILANO PALAZZO REALE – Dopo 40 anni a Milano una mostra di Edward Munch. A Palazzo Reale una mostra che racconta una vita d’artista attraverso le opere. “La leggerezza dell’arte non dimentica mai la ricchezza che ogni destino umano porta con sé” – Le informazioni

Aperture straordinarie 31 dicembre (10.00 – 14.30) 1 gennaio (14.30 – 19.30) e 6 gennaio ( 10.00 – 19.30).

MILANO PALAZZO REALE – Enrico Baj a Palazzo Reale: l’arte, la poetica e l’impegno sociale. L’esposizione ruota attorno al grande capolavoro dei Funerali dell’anarchico Pinelli fino all’Apocalisse, passando per i generali, le dame e i meccano – Le informazioni

Aperture straordinarie 31 dicembre (10.00 – 14.30) 1 gennaio (14.30 – 19.30) e 6 gennaio ( 10.00 – 19.30).