Natale a Luino: dal Gesù bambino che emerge dal lago alla magia sul ghiaccio con Babbo Natale

Il Natale a Luino si veste di tradizione e allegria con una serie di eventi che sapranno coinvolgere grandi e piccini. La Vigilia, martedì 24 dicembre 2024, inizierà con uno spettacolo unico nel suo genere: alle ore 17.00, dal Porto Vecchio, il Gesù Bambino emergerà dalle acque del lago portato dai sommozzatori del Salvataggio Sub Alto Verbano. L’evento sarà accompagnato dalla Musica Cittadina di Luino diretta dal Maestro Pietro Bertani, regalando un momento di emozione e raccoglimento per tutta la comunità.

A seguire, una suggestiva processione condurrà i partecipanti verso la Chiesa Parrocchiale attraversando via Cavallotti, dove alle ore 18.00 si terrà la tradizionale messa dei bambini. Per concludere in dolcezza, all’uscita dalla chiesa sarà possibile gustare cioccolata calda e vin brulé, a cura della Nuova Pro Loco di Luino.

Ma la magia natalizia non si ferma qui. La Pista di Pattinaggio “Luino On Ice” in Piazza della Libertà si conferma uno dei luoghi principali per vivere l’atmosfera di festa della città. Sempre il 24 dicembre, a partire dalle ore 15.00, Babbo Natale farà la sua comparsa sul ghiaccio per distribuire dolci e caramelle a tutti i bambini presenti, rendendo indimenticabile il pomeriggio di attesa della notte più speciale dell’anno.

E anche il nuovo anno inizia con il piede giusto: lunedì 6 gennaio 2025, in occasione dell’Epifania, le Befane arriveranno sul ghiaccio della pista per pattinare insieme ai visitatori e regalare caramelle ai più piccoli, concludendo così in grande stile il periodo delle festività.

«Un ringraziamento speciale va al Salvataggio Sub Alto Verbano, alla Nuova Pro Loco Città di Luino e alla Musica Cittadina di Luino per la loro collaborazione nella realizzazione di questi eventi che rendono il Natale a Luino un’esperienza unica e coinvolgente», concludono da Palazzo Serbelloni.