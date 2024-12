Natale con stile e utilità con Ottica Blueyes di Tradate

Natale si avvicina e, come ogni anno, ci ritroviamo a chiederci: cosa regalare ai nostri cari? La soluzione arriva da Ottica Blueyes di Tradate, che con la sua nuova promozione natalizia unisce utilità e stile. Fino a Natale, Ottica Blueyes offre un extra sconto del 10% su un’ampia gamma di prodotti: occhiali da vista, occhiali da sole, lenti a contatto e accessori come cordini, astucci e occhiali sportivi. Un’idea regalo originale e utile, perfetta per chi desidera donare qualcosa che possa essere usato durante tutto l’anno.

Il negozio nel cuore di Tradate

Situato in via Mameli 14, accanto al Comune, Ottica Blueyes accoglie i suoi clienti in un ambiente curato e professionale. La titolare, l’ottico Silvia, mette a disposizione la sua esperienza per accompagnarvi in ogni fase dell’acquisto, dalla scelta della montatura ideale al tipo di lente più adatta. Silvia ci ricorda che la scelta di un occhiale non è mai banale: dipende dalle diottrie, dalla forma del viso e dallo stile personale. Inoltre, il tipo di lente è determinato non solo dalla gradazione, ma anche dalla montatura scelta e dalla posizione degli occhi rispetto a essa.

Occhiali che migliorano la vita

Tra i modelli disponibili, troverete design eleganti e moderni che vi faranno sentire sempre a vostro agio e affascinanti. Per chi passa molte ore al computer, sono disponibili lenti con protezione ai raggi UV blu o con trattamenti speciali per una visione più nitida dello schermo. E per chi desidera leggerezza, esistono lenti più sottili, perfette anche per le montature più grandi.

Regala la qualità della vista

Un regalo davvero speciale? Un buono regalo di Ottica Blueyes, che consente al destinatario di scegliere tra i tanti prodotti disponibili e di usufruire dello sconto natalizio. E come se non bastasse, il buono ha un valore del 10% in più rispetto all’importo speso. Inoltre, da Ottica Blueyes il controllo ottico è gratuito, perché vedere bene significa migliorare la qualità della vita.

Un dono che dura tutto l’anno

Quest’anno, rendi il Natale davvero speciale con un regalo utile, elegante e pensato per il benessere della persona che ami. Passa da Ottica Blueyes a Tradate: un piccolo gesto può fare una grande differenza. Per informazioni, visita il negozio in via Mameli 14, Tradate, o contatta Silvia per ricevere consigli personalizzati. La qualità è un regalo che dura nel tempo.