Natale nei Beni Fai, a Villa Panza prorogata le mostre “Nel tempo” e Arcangelo Sassolino

In occasione delle Festività, i Beni FAI resteranno aperti al pubblico con un ricco calendario di eventi consultabile sulla pagina Natale nei Beni FAI.

Oltre alle iniziative speciali, segnaliamo le mostre, prorogate fino al 9 marzo 2025, a Villa e Collezione Panza, Varese: Nel Tempo e Arcangelo Sassolino. La condizione del desiderio.

Nel tempo a cura di Gabriella Belli, una mostra che, attraverso cinquantanove opere di ventitré artisti provenienti dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo, esplora un argomento tra i più misteriosi e complessi della nostra vita. Tra gli autori: Hanne Darboven, On Kawara, Joseph Kosuth, Jan Dibbets, Walter De Maria, Franco Vimercati, Cioni Carpi, Maurizio Mochetti e Robert Tiemann. Arcangelo Sassolino. La Condizione del desiderio a cura di Angela Vettese.

Nella suggestiva cornice della Scuderia Grande, Arcangelo Sassolino presenta una monumentale installazione che nasce da un dialogo serrato tra arte e scienza, temi cruciali nella ricerca dell’artista e al centro delle indagini di Giuseppe Panza di Biumo. (foto sopra)

In corso anche l’esposizione Nelle Case. Interni a Milano 1928-1978 a cura di Enrico Morteo e Orsina Simona Pierini, a Villa Necchi Campiglio, Milano.

Non una mostra tradizionale, ma una panoramica e una riflessione: un’occasione imperdibile per rileggere un capitolo straordinario della storia dell’architettura italiana, e anche della storia di Milano, concedendosi il piacere di sbirciare dentro celebri case per coglierne l’eccezionalità e l’originalità, la creatività e l’ingegno, l’estetica e la funzionalità, la modernità e la sapienza di soluzioni che vengono da una storia recente, e che faranno la storia.