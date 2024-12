Ne rimarrà soltanto una (imbattuta): scontro al vertice tra Amca Varese e Vicenza

Con quattro vittorie per parte, l’Amca Elevatori Varese e la Polisportiva Disabili Vicenza si affrontano in vetta, e per la vetta, con l’obiettivo comune di mantenere l’imbattibilità in questo campionato. La partita si gioca sabato 21 dicembre (ore 16.30, ingresso gratuito) al PalaCusInsubria di Bizzozero e i biancorossi di coach Alberto Zorzi vogliono sfruttare il fattore campo per restare da soli al comando del girone.

Varese si presenterà alla palla a due con in campo il proprio capitano, Francesco Roncari, che ha recuperato dai problemi fisici dei giorni scorsi; con lui anche il bomber Gabriele Silva che ha dato disponibilità a giocare i big match del campionato come già accaduto contro Potenvecchio. Mancheranno invece gli infortunati Marinello e Paonessa, ma questo era previsto perché sono lungodegenti. (in alto: Alessandro Nava | foto di Massimo Longo)

Tra le file vicentine c’è invece una vecchia conoscenza dei tifosi biancorossi, quell’Andrea Pedretti artefice della precedente promozione in Serie A di Varese. Bomber di razza, Pedretti è però un giocatore normodotato e per questo è escluso dal massimo campionato, quindi tre anni fa dovette lasciare la Città Giardino per ripiegare nel torneo cadetto. Ora guida l’attacco vicentino, squadra che però appare ben attrezzata e che fino a ora non ha commesso passi falsi, rischiando qualcosa solo a Verona.

Dopo il turno in programma le squadre di Serie B avranno a disposizione uno stop per le vacanze natalizie: il campionato tornerà quindi l’11 gennaio con Varese che sarà impegnata nella (sulla carta) semplice trasferta di Trento. Ma vedremo, alla ripartenza, chi sarà al comando…