Nella hall del monoblocco del Circolo di Varese c’è l’albero della luce per sostenere l’associazione Sulle Ali

Da sabato scorso, 30 novembre, nella hall del monoblocco dell’ospedale di Circolo di Varese c’è un albero di natale della “solidarietà. Si chiama l’albero della Luce su cui ognuno può appendere il proprio pensiero “la stella”. Ci sono già alcune stelle, lavori creativi fatti con semplicità, ma ricchi di sentimento perchè vogliono sostenere l’associazione Sulle Ali che da anni si occupa dell’hospice e delle cure palliative del Circolo.

«Il progetto “Per Sempre una Stella” nasce dal desiderio di offrire alle persone che hanno subito una perdita un modo speciale per ricordare chi non è più con noi, trasformando il periodo delle festività in un momento di memoria e amore» si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Come funziona il progetto

1. Acquista la Stella

Con una donazione minima simbolica, si potrà scaricare il PDF della stella, pronta per essere stampata, ritagliata e decorata come si preferisce. La creazione sarà unica.

2. Aggiungi la tua Stella all’Albero della Luce

Si può partecipare all’iniziativa appendendo la stella sull’albero della luce presso la hall dell’Ospedale di Circolo, o si può portare alla tradizionale merenda degli auguri in Hospice il 6 dicembre dalle 17.30 alle 19 circa al piano terra dell’hospice.

L’iniziativa è aperta a tutti, ma la partecipazione al progetto è personale e libera.

La donazione richiesta per ricevere la stella è simbolica.

Ogni centesimo ricavato dal progetto “Per Sempre una Stella” andrà a sostenere direttamente le attività che i volontari di Sulle Ali ODV svolgono quotidianamente per assistere i malati e le loro famiglie: