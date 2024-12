Neve è lo spettacolo di circo teatro della Pettirossa a Spazio Kabum

È ispirato a libro Neve di Maxime Fermine l’omonimo spettacolo della Pettirossa (al secolo Chiara Rigamonti) in programma domenica 22 dicembre alle ore 16.30 allo Spazio Kabum di via Guicciardini 114 a Varese.

Neve è il sogno impossibile di volare.

La neve è bianca, cambia forma continuamente, è sdrucciolevole, congela la natura, si trasforma in acqua e…. vola!

La Pettirossa clown ha un solo obiettivo: volare come lei, come la neve! Ce la farà?

In un gioco di rimandi tra il mondo onirico, il mondo leggero, candido ed effimero delle bolle di sapone, e il mondo reale, concreto, materiale, serio e ridicolo, prende forma lo spettacolo. Avanzando su un filo teso tra possibile e impossibile.

Regia di Elisa Carnelli.

Per info e prenotazioni al 349 4568018 (WhatsApp o Telegram)

Evento ad ingresso libero con uscita a cappello (offerta libera ma consapevole).

Per i non soci, sarà necessaria una tessera al costo di 5€ (valida fino al 31 agosto 2025) compilando il form a QUESTO LINK.